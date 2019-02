Horoskooppi

Horoskooppi 23.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Vapauteen liittyy aina vastuu on sitten kysymys sanoista tai teoista. Aina tulee ottaa huomioon kokonaisuus ja ennen muuta toiset ihmiset.Talven kylmyys, kosteus ja hämäryys eivät estä romantiikkaa tunkeutumasta elämääsi aivan uudella, ihastuttavalla tavalla. Pidä ovesi ja akkunasi avoinna onnen tulla.Tietty asia saa aivan uudenlaisen merkityksen, kun asetat sen oikeisiin mittasuhteisiin. Sinulta vaaditaan paljon, mutta sittenp saatkin sen mukaisesti.Tuntuu kuin maailma olisi yhtäkkiä täynnä ihmisiä, jotka haluavat tulla avuksesi. Voisit selvitä tästä tilanteesta yksinkin, mutta tartu silti ojennettuun käteen.Raha-asioiden suhteen tämä viikonloppu on tärkeä, sillä nyt tapahtuu suuri muutos. Vanhat päätökset joutuvat nyt uudelleenarvioinnin kohteeksi.Terveydestä on aina syytä pitää huolta, mutta siitä ei tarvitse olla liikaa huolissaan. Tässä tilanteessa maalaisjärjen käyttö tulee hyvään käyttöön.Mielialasi nousee nyt kuultavien uutisten myötä. Ota niistä opiksi ja muuta heti taktiikkaasi. Sen jälkeen kaikki sujuu kuin tanssi.Tiedät sydämessäsi, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, mutta silti järki sanoo toisin. Tee ratkaisusi rauhassa, sillä perille pääset molempien tuella.Pysähdy ja peräänny, sillä olet vaarassa polttaa näppisi. Pidä itsesi ajan tasalla, sillä aivan pian tilanne muuttuu kannaltasi otolliseksi.Tiivistä eräs asia niin, että se tulee kaikille ymmärrettäväksi. Anna samalla ymmärtää, että pinnan alla kaikki on monimutkaisempaa.Tee ratkaisu, joka vaatii sinulta ylimääräistä työtä, mutta samalla se tuottaa suunnattoman helpotuksen. Pääset eroon isosta pelosta.Tahdot uskoa eräästä ihmisestä hyvää, mutta kokemus on ollut toisenlaista. Älä silti menetä toivoa, sillä hän on nyt muutoksen keskellä.