Horoskooppi

Horoskooppi 22.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Viikonlopun äänimaisemasta alkaa kantautua jo sulosointuja. Raikas toiveikkuus onkin tällä hetkellä parasta. Valmista yllätyksille niiden tarvitsema tila.Jos on tauon paikka, niin on tauon paikka. Tee täysillä kuhunkin hetkeen kuuluvia asioita. Kaiken jatkuva roikuttaminen ja puolella sydämellä tekeminen ei ole hyväksi.Muutos pitää sisällään aina enemmän mahdollisuuksia kuin olet aavistanutkaan. Kerää sen aikana syntyvät ajatukset yhteen ja mieti niiden hyödyntämistä.Siinä missä eräs ottaa kaksi askelta, sinä pääset etenemään yhden. Eron syitä voi joskus vain aprikoida, mutta sulata ensi alkuun pois laiskuuden mahdollisuus.Suorasanaisuutesi aiheuttaa erään suhteen hankaluuksia. Kuuntelemalla hänen ajatuksiaan, sinä huomaat, kuinka kaukana toisistanne oikeasti olettekaan.Hetken tauonpitoa ei kukaan pidä kummallisena. Miksi sinun pitäisi sitä paitsi aina olla vetämässä vankkureita, kun joskus on oikeasti huilaamisen paikka.Haluat hallita tilanteita jopa liian kanssa. Anna välillä hieman periksi ja huomaat, ettei se vie sinua perikatoon. Oppia ikä kaikki.Kaipaat muutosta elämääsi, mutta se prosessi on hyvä aloittaa kaikessa hiljaisuudessa. Vasta, kun tuloksia alkaa näkyä, voit korottaa siitä ääntäsi.Avun pyytäminen ei ole heikkoutta vaan osoittaa rohkeutta näyttää, että sinäkään et selviä kaikesta ilman toisia. Tämä tilanne antaa sinulle voimia.Vedä henkeä ja tee se toistamiseen. Huomaat, miten ylimääräinen happi saa aivosi toimimaan aivan toisella tavalla kuin aiemmin.Parisuhteesi vaatii nyt huomiotasi, sillä olet ajattelemattomuuttasi joutumassa hankalaan tilanteeseen. Käytä tähän asiaan paljon ylimääräistä energiaa.Joustaminen, periksiantamiseata puhumattakaan on sinulle vaikeaa. Olet nyt kuitenkin tilanteessa, jossa sinulta vaaditaan hetkellisiä joustoja. Nyt on vain suostuttava.