Horoskooppi

Horoskooppi 21.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tilanne on muuttumassa erään kanssa toisenlaiseksi kuin kumpikin teistä oli olettanut. Pidelkää kiinni myssyistänne, sillä tämä saattaa olla menoksi.Levottomuutesi on ajanut sinua hätäisiin päätöksiin, joiden aika ei todellakaan olisi nyt. Kaapaise lunta hattuun ja odota kunnes pahimmat kiirehöyryt ovat haihtuneet.Kaiken pitäisi olla nyt selvää erään asian suhteen. Älä kuitenkaan luota siihen vaan tarkista vielä kerran. Pieni ylimääräinen vaiva palkitaan mielenrauhalla.Kukaan ei aavista sinun kulissientakaisen puuhastelun määrää, jotta kaikki sujuisi mallikkaasti. Kiinnitä siis itse sulka hattuusi ja nosta malja itsellesi.Mitä oikeasti toivot lopputalvelta? Pian on kiire ruveta puuhastelemaan, sillä maaliskuu häämöttää jo horisontissa ja kevät tekee tuloaan.Pidä itsesi kurissa ja syö ja juo vain säännöllisin väliajoin puputtamatta joka hetki jotain. Ylimääräistä kertyy huomaamatta ylimääräisistä herkkuhetkistä.Nyt on hyvä välttää tarpeettomia riskejä. Perustahdilla peruslatua eteneminen on tällä hetkellä juuri kaikkein paras ja tuloksellisin tapa.Mieleesi nousee kaiken aikaa uusia ajatuksia. Totea ne mielessäsi, mutta reagoi vasta, kun työssäsi on niiden käsittelyyn soveltuva tauko. Muuten ei hyvä seuraa.Sinulla on oivallinen suunnitelma, josta kaikkien ei välttämättä tarvitse tietää. Pidä siis hetken aikaa kaikki omassa aarrearkussasi.Valmistaudu antamaan periksi eräässä asiassa, jotta voit saavuttaa voittoja toisaalla. Elämä on jatkuvaa vuorottelua, joten anna sen kulkea.Hätäilysi on vähällä pilata erään kokonaisuuden. Hidasta edes hetkeksi tahtia. Kellossasi on tunteja ja kalenterissasi on päiviä. Nauti siitä tiedosta.Erään jatkuva muutoksenkaipuu ärsyttää sinua. Mieti, johtuuko se kateudesta ja huonosta omatunnosta vai oletko vain kohtuuden ystävä.