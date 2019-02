Horoskooppi

Horoskooppi 20.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Varo arjen muuttumista harmaaksi. Siihen kierteeseen voit joutua myös siten, että hypit työstä tai askareesta toiseen keskittymättä mihinkään sen vaatimalla tavalla.Sydämeesi on koteloitunut muutosvastarintainen pesäke, josta tihkuu harmeja ympäristöön. Huolehdi sen poistamisesta, jotta kaikki jatkuisi joustavammin.Nyt on tärkeä muistaa vastuusi. Tämä talvi on täynnä pieniä houkutuksia, joiden on vaarana muuttaa miltei huomaamattas sinun kurssiasi.Jokainen syy olla nyt ulkoilematta on syytä heittää romukoppaan. Valitse tapasi, mutta sielusi ja ruumiisi tarvitsevat nyt kovasti raikasta ulkoilmaelämää.Eräs on kovin, kovin utelias. Älä paljasta kaikkia korttejasi, sillä salaperäisyydessä piilee sinun viehätyksesi salaisuus.Tiettyjen muutosten vuoksi sinulle kertyy enemmän vastuuta kuin aikaisemmin. Valmistaudu siihen huolella, sillä juoneen pääseminen heti alusta asti helpottaa elämääsi.Taukoja on aina syytä pitää, mutta mieti, mikä sopii parhaiten sinun rytmiisi. Joskus työrupeama saa olla pidempikin kuin suosituksissa, kunhan vain muistaa tauon.Nyt huomaat, miksi oli hyvä käydä siellä ja poiketa täällä kahvilla. Ei verkostoituminen sen kummempaa ole kuin että kohtaa oikeasti ihmisiä.Jos saat yhden asian tehtyä, niin tartu toiseen. Elämä ei sinällään ole suorituspisteiden keruuta, mutta oikeasti jokaisella on tietty määrä tehtäviä asioita.Sinuun yritetään vaikuttaa kummallisilla keinoilla. Älä taivu niiden edeessä vaaan jos muutat kurssia, tee se alusta asti vain omilla ehdoillasi.Ystäväsi toimet mahdollistavat sinulle uudenlaisen tilanteen. Käytä sitä hyväksesi, niin universumi ja harmoniaan tähtäävä maailma kiittävät.Nyt kuin järjestelmä alkaa muuttua, yksityiskohdilla on nyt merkitystä enemmän kuin luuletkaan. Tarkkaavaisuutesi palkitaan mielihyvällä ja yleisellä tyytyväisyydellä.