Horoskooppi

Horoskooppi 19.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ei Roomakaan päivässä tuhoutunut eikä sitä päivässä rakennettu. Ota rauhallisesti, sillä kyllä sinä ehdit, kunhan lakkaat hermoilemasta ajasta.Huolehdi ulkonäöstäsi, sillä joudut tilanteisiin, joissa itsevarmuutesi kasvaa, kun voit olla tyylikkäänä oma itsesi. Moni iso asia on pienestä kiinni.Toiset eivät tiedä, miten paljon vartijana sinä olet, eikä heidän sitä tietää tarvitsekaan tietää . Ota salassa ilo irti, vaikka vastuu yrittää rajoittaa riemuasi.Nyt ei kannata lähteä sorkkimaan erästä tunteiden ampiaispesää, sillä sieltä nousee esiin kaikenlaista kummaa. Tilanne rauhoittuu, kunhan sinä itse rauhoitut.Hoida yksi asia kerralla kuntoon ja nosta se valmiina orrelle kuivumaan. Tartu sitten toiseen. Ei tämä elämä niin vaikeaa ole, kunhan siihen saa otteen.Pidä nyt kieli keskellä suuta ja harkitse tarkasti sanojasi. Kultavaa’alla punnitut ajatukset tuottavat vielä pitkän ajan kuluttua paljon.Kuuntele sydäntäsi ja toimi sen mukaisesti, vaikka järkesi mitä sanoisi. Toisista se kuulostaa harkitsemattomuudelta, mutta sinä tiedät sen sydämenviisaaksi.Kun nyt alat valmistella kevään ja kesän projekteja, niin vältyt loppuhetkien paniikilta. Tutki siis yksityiskohdat ja mallipiirustukset tarkasti ennen ensimmäistä vetoa.Ilmassa on irtipäästämisen haikeutta, mutta ei ihme: olet tehnyt erään kanssa niin paljon kaikkea. Muista kuitenkin, että vapaana lentävällä on vapaus lentää takaisinJos et ymmärrä jotain, et osaa vaatia sitä, mikä sinulle saattaisi kuulua. Aloita siis alkeista ja istu alas miettimään tarkasti.Varaudu paperitöihin ja ole valmis näkemään niiden vuoksi hetken aikaa vaivaa. Loppupeleissä kaikki tuon on kannaltasi vain hyväksi.Vaali niitä ihmissuhteita, jotka muodostavat elämäsi kivijalan. Niiden päälle ja vierelle on hyvä rakentaa uutta. Uusi ei ole vanhalta pois.