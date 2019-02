Horoskooppi

Horoskooppi 18.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Erään matkasuunnitelmat hämmentävät sinua, sillä luulit sinulla olevan myös roolisi niissä. Onneksi tilanne ei ole sellainen kuin miltä aluksi näyttää. Iloitse siitä.Ota pieni riski ja lähde mukaan erään sinulle esittämään hankkeeseen. Se tuo virkistystä, kunhan pääset alkuhetkien aiheuttamasta kauhusta eroon.Laske, mitä kaikkea tarvitaan siihen, että saat tästä levollisen viikon. Tee se huolella, niin voit sitten pitää monesta asiasta huolettoman ajanjakson.Terveyden vaaliminen ja kunnon kohennnus täyttävät elämäsi taivaan. Toisaalta ilman terveyttä sinä et voisi tavoitella kaikkea sitä korkealla olevaa kaunista, jota tahdot elämääsi.Nyt on tärkeää täyttää henkinen akkusi. Mieti, mistä tulet ja mitä toiveita sinulla on jäänyt täyttymättä. Se auttaa sinua hienosti matkalla kohti elämän kevättä.Raskaaseen pilvipeitteeseen repeää aukko, ja aurinko pääsee paistamaan. Maisema näyttää uudelta, Pysähdy nyt ajattelemaan mennyttä ja ota siitä tarvittava oppi.Kärsimyksiä on ollut elämässäsi ja kärsimyksiä tulee varmasti vielä elämääsi, mutta nyt niitä ei ole, joten elä ja ole ilon kautta.Viittä vaille ei ole vielä tasan. Sinä ehdit tehdä tuon pienen hetken aikana paljon, joten käytä nyt aikasi parhaalla mahdollisella tavalla.Et enää ajattele päivittäin erästä ihmistä, joka on nyt poissa elämästäsi. Olkoon niin hyvä tai huono, mutta tuo muutos avaa sinulle uusia kontaktimahdollisuuksia.Tarkista, laske ja tarkista. Olet laskemassa erään asian elämän virran vietäväksi, joten ainoa juttu, johon voit vaikuttaa on, että pikku purtesi on lähtöhetkellä kunnossa.Astut kynnyksen yli uuteen. Kaikki vaatii sopeutumista niin sinulta kuin toisiltakin. Lähde kuitenkin liikkeelle mahdollisuuksien suuresta kirjosta.Sinä et ole ainoa ihminen, joka on epävarma tulevaisuudestaan. Muista, että valtaisasta erilaisuudestaan huolimatta ihmiset ovat kuitenkin valtaisan samanlaisia.