Horoskooppi

Horoskooppi 16.–17.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tämä on hyvä viikonloppu tarkistaa uudenvuodenlupauksia tai tehdä jopa päätöksiä siitä, miten lopputalven aikana voit muuttaa elämäsi paremmaksi.Luvassa on mielenkiintoisia keskusteluja, jotka antavat sinulle uusia näkö­kulmia ennestään tuttuihin asioihin. Henkisen virkistyksen määrä on suuri.Penninvenytyksen aika olkoon hetkeksi ohi. Raha-asioiden suotuisa ajanjakso ei kestä ikuisesti, mutta tuo helpotus keventää elämääsi muillakin alueilla.Saat tai joudut viettämään viikonlopun “Leelian lepotuolina”, kun pääset pohtimaan ystäväsi ihmissuhteiden kiemuroita. Toisaalta on ihana huomata, että voit olla avuksi.Et ole kuullut aikoihin eräästä ystävästäsi. Ota nyt sydämenasiaksesi selvittää, mitä hänelle mahtaa kuulua.Jo pelkkä etsintä tekee hyvää.Raskaaseen pilvipeitteeseen repeää aukko, ja aurinko pääsee paistamaan. Maisema näyttää uudelta, Pysähdy nyt ajattelemaan mennyttä ja ota siitä tarvittava oppi.Eräs ei tahdo milläänkäsittää, mikset sinä tanssi hänen pillinsämukaan, vaikka siinä on niin kaunis ääni. Tarvitaan hetki ja kaksi tuon asian selittämiseen.Eräs asia aiheuttaa järjestelyjä, joiden määrä oikeasti on suurempi kuin olet tullut ajatelleeksi. Mieti siis tarkasti ennen kuin päätät, mihin ryhdyt.Kuulet sanottavan, että “sinun asemassasi oleva ei voi”… Anna moiselle piut paut ja elä juuri kuin tahdot. Sinulla on vain yksi elämä, joten käytä se parhaiten.Tarkastele ajankäyttöäsi,jos sinusta tuntuu, että et ehdi tehdä sitä,mitä tahdot. Sopiva muutos pienissä asioissavoi luoda ihania uusia hetkiä.Kaaoksen välttäminen tuntuu mahdottomalta, mutta jos ihminen on puoli vuosisataa sitten käynyt kuussa, niin pystyt sinäkin muuttumaan, jos vain yrität kunnolla.Erään ihmissuhteen yllä­pitäminen tuntuu veden kantamiselta kaivoon. Sydämessäsi on toisaalta tunteita häntä kohtaan, joten yritä vielä hetki vetää tuota kivirekeä.