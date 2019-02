Horoskooppi

Horoskooppi 15.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kaikki onnistuu, kunhan otat itsesi vakavasti etkä epäile omia voimiasi. Joulu ja alkuvuosi ovat olleet sinussa suuren voimaantumisen aikaa.Jos sinun pitää tehdä sopimuksia, niin nyt on sellaisen aika. Tee hyvin kotiläksysi, minkä jälkeen sovit tapaamisenkoko jutun vastuuuihmisen kanssa.Viikonloppuna alkavat muutoksen karkelot. Ole niissä mukana ilman taka-ajatuksia. Vilpittömyytesi palkitaan, mutta palkinnon muoto paljastuu myöhemmin.Uuden synnyttäminen on aina iso voimanponnistus. Niin tälläkin kertaa. Kaikki eivät ymmärrä tilannettasi, joten jos haluat vakuuttaa heidätkin, sinulta vaaditaan asennetta.Tunnet rajasi, joten sopivassa tilanteessa on syntisen ihanaa ylittää ne. Aikuisena ihmisenä koettu vastuuntunnottomuus hivelee mieltäsi.Tarkkaile rauhassa tilannetta. Sinun ei tarvitse ensimmäisenä rynnätä pyryyn vaan kannattaa odottaa tovi. Pian maailmakin näyttää ihan erilaiselta.Pelaat erään suhteen varman päälle. Et ole aivan varma, mitä tapahtuisi, jos kohtaisitte vaarallisemmassa paikassa. Nauti yllätyskuvitelmista.Erään johdonmukaisuus ja loputon kärsivälliyys alkavat käydä hermoillesi. Pääsi täyttyy koko ajan uusista ajatuksista, jotka eivät tahdo löytää oikeaa kanavaa.Sosiaalisen median seireeninlaulua on miltei mahdotonta olla kuulematta. Astu sille rannalle ja käyskentele siellä, mutta muista rannassa odottava purtesi.Ystäväsi arastelee selvästi ongelmistaan puhumista. Asetu sopivasti olemaan paikalla. Anna ajan toimia tiennäyttäjänä. Sinun tähtihetkesi koittaa pian.Nyt ei enää märehditä ja jahkailla vaan toimitaan. Aloite on oikeasti sinulla. Sinä määräät tahdin ja ennen muuta annat nyt aloitusmerkin.Monen ystäväsi askel hidastuu, mutta onneksi sinä olet toista maata. Pidä huoli kunnostasi ja voimantunteestasi, niin pääset vielä pitkälle.