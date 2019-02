Horoskooppi

Horoskooppi 14.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ystävyys on nyt koetuksella. Älä ainakaan sinä tartu ojennettuun käteen, joka ei ojennu hyvästä sydämestä. Joudut pian esittämään vakavia kysymyksiä.Yllätysvierailut eivät ole nykyaikaa, vaikka monessa kohdassa sellaisia kaivataankin. Maailma muuttuu – paremmaksi ja huonommaksi, mutta muutos on väistämätön.Lumessa ja jäässä ei helposti kasva muu kuin kevään toivo. Ja tarkkaillessasi auringon nousu- ja laskuaikoja, sinä aistit toivon kohinan.Älä ahnehdi. Jos joskus asiat sujuvat, niin iloitse siitä äläkä rupea käyttämään rentoa hyvänolontunnetta pakkoraadannan keppihevosena.Tyhjänpäiväisen puheen ja korulauseiden aika on ohi. Nyt puhaltavat toisenlaiset tuulet ja suoruus ja avoimuus ovat ajan suunta ja sana.Ole varovainen äläkä tuputa omia juttujasi toisille. Levitä niiden murusia, niin huomaat pian, että sinulla on juuri sellaisia seuraajia kuin toivoit.Yllättävä kohtaaminen antaa sinulle paljon. Itse asiassa se muuttaa lopputalven suunnitelmiasi enemmän kuin olisit uskaltanut toivoa tai edes pelätä.Kuulet kehtolaulun, joka vie sinut jonnekin hyvin kauas pois. Ota se vastaan, kun sinulla on vielä herkkyyttä askeltaa paikoissa, jotka muistat.Taukoa ei kannata pitää urakan alussa, ja jos sen jättää liian myöhäiseen, siitäkään ei hyvä seuraa. Ole siis erinomaisen tarkka, kun seuraat jaksamistasi.Huomaat unohtaneesi ihmisiä, jotka eivät vähään aikaan ole astuneet sinun taikapiirisi lähelle. Mieti, miten heidät on paras muistaa.Ystäväsi muistaa sinua yllättävällä asialla. Ota se mukisematta vastaa äläkä rupea miettimään mitään vastalahjaa. Sellaisen aika koittaa myöhemmin.Aurinko herättä loistoon timantit talvihangella. Se virittää myös sinun sydämesi hakeutumaan sellaisten pariin, joilla on sinulle jotain uutta annettavaa.