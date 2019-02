Horoskooppi

Horoskooppi 13.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Olet valmis kokeilemaan jotain uutta. Umpihangessa tarpominen saa riittää. Varsinkin, kun eräs tarjoaa sinulle mahdollisuutta kokeilla lumikenkiä.Kuka kieltää sinua tanssimasta koko yötä, jos sinä haluat irrota hetkeksi arjen kahleista? Toteuta nyt itseäsi, jotta myöhemmin ei tarvitse katua.Suurista salaisuuksista ei puhuta muille. Huomaat erään ymmärtävän tilanteen ja suhtautuvan siihen juuri toivomallasi tavalla. Siitä pääsette hyvin eteenpäin.Joskus sinä tarvitset makeaa mahan täydeltä eikä siinä ole mitään pahaa. Juhla nostaa kaikkea ja kaikkia tavalla, joka ei jätä toivomisen varaa.Rakenna aikataulusi uusien koordinaattien mukaan. Joudut ottamaan huomioon useamman muuttujan kuin olit ajatellut. Pelaa sen vuoksi varman päälle.Innostut, mutta teet sen tavalla, joka on monelle pettymys. Toisaalta he eivät tunne sinua eivätkä pysty katsomaan sisälle riemuitsevaan sydämeesi.Lumella on askelten kehä. Astu siihen, niin pääset hetkeksi talven ihmeelliseen taikamaailmaan. Hetken ajan kaikki on mahdollista. Toimi sen mukaisesti.Eräät ajattelevat kaiken olevan käden käänteessä hoidettavaa. Niinhän se ei ole, mutta toisaalta eihän toisten tyhmyys koskaan ole toisten huoli.Kysy, jotta saisit vastauksen. Kukaan ei tule supattamaan korvaasi salaisuuksia, jos painat pipoa vain syvemmälle päähäsi. Huomaa tilannetajun merkitys.Jos virityt oikealle aaltopituudelle, sinä voit saavuttaa paljon. Se herkkyystila ei siedä monen asian samanaikaista tekemistä. Tee siis valintasi.Koet aavistuksen siitä, millaista rakkaus voi parhaimmillaan olla. Vaali tuota tunnetta, sillä voit kohdata sen hyvinkin pian, ja silloin on toimittava.Linnut alkavat livertää kevään toivoa. Kuuntele ja kuuntele, sillä se antaa sinulle juuri nyt sitä voimaa, jota oikeasti tarvitset.