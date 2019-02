Horoskooppi

Horoskooppi 12.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinulla on tietty aika tehdä tietty asia. Vedä aluksi henkeä ja keskity aloitukseen. Määräajat ovat usein vihollisiasi, mutta niiden kanssa on vain opittava elämään.Jos olet luvannut itsellesi antavasi eräälle jonkin yllätyksen, niin käytä hetki elämästäsi siihen, että ylitätkin itsesi. Tyydytyksen tunne huumaa sinua.Nyt ei todellakaan kannata hermostua turhasta. Jäädytä kaikki häiriötekijät ympäriltäsi ja kerro ystävillesi, että palaat asiaan hetken päästä, kun suorituksesi on ohi.Ystäväsi on astumassa uuteen tilanteeseen elämässään. Tue häntä ja tarjoa hänelle lohtua. Muutos on iso, mutta siitä selviää, kun sitä ei liikaa pelkää.Harkitse vakavasti sijoittamista, jos sinulla on ylimääräistä rahaa. Ole kuitenkin tarkkana, sillä huolimaton sijoittaminen synnyttää monenlaisia ongelmia.Nyt on suotuisa hetki tehdä tulevaisuudensuunnitelmia. Pyydä ystäväsi mukaan ja toimikaa yhdessä. Pääsette pikaisesti hyvinkin merkittäviin tuloksiin.Otat varovasti yhteyttä erääseen entiseen ystävääsi ja löydätte taas helposti yhteyden. Nyt ei kannata jättää enää asioita puolitiehen.Iloitset valtavasti ystäväsi kehityksestä tietyissä asioissa. Ota sydämessäsi itsellesi osa siitä, sillä teidän yhteistyönne tuottaa monia hedelmiä.Varo paljastamasta liikaa suunnitelmiasi etukäteen, jotteivät ne vesittyisi. Sopiva jännitystila pitää kaikki oivallisesti vireessä.Kun yksi asia on selvä, niin tartu toiseen. Liika märehtiminen ei tuo missään vaiheessa lisäarvoa elämääsi vaan jättää vain ikävän muiston.Olet tehnyt päätöksen tapojesi muuttamisesta. Aloita riittävän usein tapahtuvat toistot, jotta uusista tavoista tulee sinulle tuttuja ja turvaa tuottavia.Ystäväsi tietää, että painostuksen alla sinä menetät malttisi. Hän yrittää ohjata sinua muutokseen toisella tavalla, minkä sinäkin hyväksyt, vaikka huomaatkin asian.