Horoskooppi

Horoskooppi 11.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinä tiedät paljon, mutta eräs toinen tietää vielä enemmän. Ei ole mitään syytä loukkaantua sellaisesta vaan iloita, ett joku fiksu sinua neuvoo.Jos tänään väsyttää, niin olet tainnut polttaa viikonloppuna kynttilääsi molemmista päistä. Iloitse siten synnyttämästäsi valosta, mutta mieti, miten viikolla on syytä toimia.Aistit ilmassa levottomuutta. Anna erään kertoa oma tarinansa ja kuuntele sen jälkeen erään toisen näkökulma. Rupea sen jälkeen sovunvälittäjäksi.Nyt on syytä välttää liian pitkälle meneviä sitoumuksia. Siirry eräässä asiassa puolen vuoden jaksoihin ja katso sitten, miltä paketti alkaa näyttää.Eräät tapahtumat pakottavat sinua ottamaan kantaaa. Ota ne vakavasti, mutta varo liioittelemasta. Hyvin moni asia pahenee suuttumuksen jälkeisistä lausunnoista.Ole tarkka ja pidä lupauksesi. Lupaa siis vain se, minkä voit pitää. Huomaat, että yksikin onnistunut pikkulupaus kannustaa toisen pitämiseeen.Huomaat odottavasi jännityksellä erästä tapahtumaa. Iloitse siitä jo nyt etukäteen, niin ilosi moninkertaistuu, kun voit nauttia tunteesta useamman kerran.Lämmin, paisteinen jakso saapuu elämääsi erään ihmisen suunnasta. Nauti joka hetkestä, vaikkei tuon rintaman poistumisesta olisikaan mitään pelkoa.Virkavaltaisuus on vaarallista, jos se kohdistuu viattomiin yrityksiin tehdä asioista parempia. Älä silti hermostu turhista, sillä se ei asiaa auta.Vältä ylitulkintoja. Joskus sanat tarkoittavat vain sitä, miltä ne ensi alkuun kuulostavat eikä niihin ole kätketty salamerkityksiä. Jos joku kehuu sinua, niin usko.Onneksi sinä et hermostu turhista. Olet tietyssä mielessä paljon vartijana, joten vastuusi on eräässä asiassa monia muita ihmisiä isompi.Ystäväsi yrittää järkeistää elämäänsä, mikä onnistuukin, vaikka ei hänestä taida ihan konmarittajaksi taida olla. Ole mukana tukemassa.