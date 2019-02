Horoskooppi

Horoskooppi 9.-10.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Onko mahdollista, että sanoisit eräälle suoraan ja nyt, miten paljon hänestä pidät, ja odottaisit sitten sopivalla hetkellä reaktiota? Väääränlainen odotus ei ole nykyaika.Käytä viikonloppu pilvilinnojen rakentamiseen ystäväsi kanssa. Sulkekaa koko muu maailma ulos ja keskittykää vain siihen, joka on nyt tärkeintä. Lopputulos on ihana.Suunnanmuutos on aina outo ja kummallinen – ainakin ulkopuolisen silmin. Anna sen aiheuttama pölypilvi laskeutua ja selitä vasta sitten.Joudut pitämään itseäsi lujilla, jotta jaksat pysyä lupauksessasi. Tutkaile itseäsi, mistä moinen muutos tulee ja ennen muuta, miten pääset siitä eroon.Sinun on nyt hyvä ruveta leikkimään aikuista, kun eräs ei tunnu sellaiseen kykenevän. Sano asia suoraan, mutta pyri olemaan neutraali ilman sivuvivahteita.Näet lähelläsi ihmissuhdemaanjäristyksiä. Onnneksesi oma suhteesi on rakennettu tukevalle alustalle, mutta tiedät silti hyvin millaisia järistyksiä se ei enää kestäisi.Joudut arvioimaan uudelleen erään ihmisen aseman elämässäsi. Ihmisten miettiminen on muutenkin hauskaa puuhaa, mutta sillekään ei tunnu olevan elämässäsi aikaa.Leikittele hölmöillä ajatuksilla, joita et voi ääneen lausua. Huomaat niiden kiertyvät yhden ihmisen ympärille, mikä muuttaa koko ajatusleikin sisällön unelmoinniksi.Eräs tietää hyvin, että sinulla on tiettyjen asioiden suhteen yllättävänkin paljon joustonvaraa. Onneksi hän ei yritä hyötyä tiedosta vaan on sinulle reilu kumppani.Oikeaan aikaan tapahtunut keskustelu antaa paljon. Rehellinen ja avoin mielipiteiden vaihtaminen on yllättävän harvinaista ja senkin vuoksi niin antoisaa..Olet onnistunut yhdessä monen vuoden takaisessa haaveessasi. Iloitse siitä ja ole asiasta avoimen ylpeä. Sen jälkeen on entistä helpompi pitää päätöksistä kiinni.Sinulle tarjotaan suhdetta, joka “ei ole vielä ihan sopiva, mutta kyllä se kasvaa mittoihisi”. Unohda tuollainen heti paikalla, sillä tunne-elämä ei kasvunvaraa kaipaa.