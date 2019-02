Horoskooppi

Horoskooppi 8.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinusta tuntuu kuin sinulta vaadittaisiin nyt enemmän, kun suostuit uusimpaan joustoon. Nyt on tullut hetki, jolloin sinun on noustava. Saat onneksi tukea laajemminkin.Eräs ei ole paljastanut kaikkia korttejaan. Ole hyvin varovainen hänen suhteensa, sillä sinulla on nyt paljon menetettävää.Otat enemmän vastuuta kuin mitä olisit tahtonut tai mikä edes olisi kohtuullista. Vaadi siitä asianmukainen korvaus, vaikka nautitkin tehtävästä.Olet odottanut jo viikon erään yhteydenottoa. Joudut hankalan pulman eteen, sillä oma aktiivisuutesi todennäköisesti vahvistaisi hänen passiivisuuttaan.Nyt on oikea hetki panna tiettyihin suunnitelmiin vauhtia, jotta saat vielä kevään aikana nautia tuloksista. Ota ystävä avuksi hommaan.Raivaa itsellesi ajallista tilaa, jotta voit tuulettaa viikon aikana puutuneita henkisiöä lihaksia. Sitä paitsi voit saada kaipaamaasi apua tiettyihin ongelmakohtiin.Tunnollisuutesi on koko ajan ollut huipussaan ja silti tietyt asiat ovat jumissa. Et voi asialle mitään ennen kuin eräät ovat muuttaneet asennettaan.Eräs yrittää vaikuttaa päätöksiisi niin läpinäkyvällä tavalla, että huomaat heti tuon yrityksen. Ole varovainen ja mieti, onko joku taitavampi jo joskus onnistunut.Sielusi kaipaa nyt ravintoa, jota ei tunnu löytyvän mistään läheltä. Varaudu matkaan, mutta älä pidä liikaa kiirettä, sillä yllätyksiä on vielä luvassa.Auton voi pesettää pesulassa, takin voi pesettää pesulassa, mutta mitä tehdä erään muistolle, joka tuntuu pysyvästi tahrautuneelta? Pohdi asiaa ystävien kanssa.Tulevassa viikonlopussa piilee mahtavasti erilaisia tilaisuuksia, mutta miten sinä saisit niistä oikeanlaisen otteen? Kiire tässä uhkaa ellet hylkää hetkeksi muuta.Eräs ihminen on selvästi alkanut askarruttaa ystävääsi. Älä sano aluksi mitään, mutta ilmaise, että olet valmis auttamaan häntä tiukan paikan tullen.