Horoskooppi

Horoskooppi 7.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Lupasit ystävällesi erään järjestelyn. Tee se, vaikka hän ei olisikaan kaikkea aikaa siitä muistuttamassa. Näin tuosta pienestä asiasta ei tule kivi suhteenne kenkään.Kaikki ei voi olla pelkkää kliimaksia ja huippukohtaa vaan tarvitaan arkea ja tasankovaelluksia. Kun sen saat sisäistettyä, niin olet jo pitkällä.Älä moiti itseäsi kaiken aikaa. Toki sinussa on vikoja, mutta niin on muissakin. Empatiakykysi suurin osoitus on se, että pystyt pitämään jopa itsestäsi.Katso eteenpäin. Ajattele aikaa tuntien ja päivien sijasta viikkoina, niin olet pääsemässä hyvään vireeseen. Ja merkkejä tuosta onkin ilahduttavasti jo ilmassa.Katso, mille korkeudelle olet rimasi asettanut. Varo pitämästä sitä liian matalalla, sillä siten kyllästyt. Samoin käy, jos et ikinä pysty sitä ylittämään.Mieti etukäteen, miten toimia, jos ja kun maa keinahtelee jalkojesi alla. Sinä pystyt selviytymään paremmin, jos teet ajatusharjoituksia nyt hyvän sään aikana.Kokeilepa kerran makeaa mahan täydeltä. Tee jokin asia övereistä övereimmällä tavalla, niin eipä tarvitse ainakaan joskus katua, mikset ikinä kokeillut.Tunnet mustasukkaisuutta, jonka järkesi tietää mahdottomaksi, mutta silti tuon tunteen kanssa on kamppailtava. Hyväksy tunne, mutta rauhoita parhaan kykysi mukaan mielesi.Usko pois, että kaikella on merkitystä, vaikka juuri tänään sinusta saattaakin tuntua aivan toisenlaiselta. Pysyttele valitsemallasi reitillä, vaikka houkutuksia olisi.Eräät yrittävät painostaa sinua lähtemään mukaan juttuun, joka ei sinua kiinnosta. Uskaltaudu kerrankin sanomaan ei kiitos tällä kerralla, niin kiität itseäsi vielä pitkään.Haluat eroon liiasta suorittamisesta, mutta toisaalta tunnet velvollisuuksien painavan. Pohdi tuota ristiriitaa lähimmäisesi kanssa, sillä hänellä voi olla rakentava ajatus.Haavemieli valtaa entistä useammin ystäväsi. Älä ole huolissasi vaan yritä samaistua tilanteeseen ja jopa astua hänen kanssaan samaan laivaan.