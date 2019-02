Horoskooppi

Horoskooppi 6.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Haluat erään elämän oleva vain hyvää ja aurinkoa, mutta tiedät sydämessäsi, ettei sellainen voi toimia. Lisäämällä hyppysellisen realismia onnistut paremmin.Annat rakkaimmillesi kaiken, minkä voit. Kukaan ei voi vaatia enempää. Muista kaiken tuon keskellä ja sisällä myös itseäsi.Olet hankalan arkipulman edessä. Yritettyäsi kyllin kauan sinun ei auta kuin nöyrtyä ja pyytää apua. Tee se kuitenkin taholle, joka ei naureskele selkäsi takana.Osoita ymmärrystä ja armoa itsellesi. Hyväksyt kyllä toiset ja heidän virheensä, mutta miksi on niin vaikeaa lähestyä itseään samoin toimin?Jos olet luvannut palkita itsesi tietyllä asialla tiettynä hetkenä, niin tee se. Palaat sen jälkeen energisempänä takaisin radalle.Älä odota huomiseen vaan osoita eräälle myötätuntoa tässä ja nyt ja heti tänään. Koskaan ei tiedä, milloin käden ojentaminen voi pelastaa jonkun.Uskot pystyväsi vaikka mihin, mikä onkin totta, mutta sinun on aika panna tuo usko koetukselle. Lähesty jo tänään erästä ajatuksella, miten tietty asia tulisi hoitaa.Suunnittele nyt loppuviikkosi tarkasti. Sinun ei ole tarkoituksenmukaista käyttää jokaikisestä päivästä leijonanosaa epämääräiseen haahuiluun.Oletko huomannut, että moni ongelma kasvaa, kun sitä ajattelee, eikä rupea purkamaan. Aloita pienestä ja vähäpätöisestä ja siirryt kuin automaattisesti suurempiin.Kaipaat taukoa arkeen, mutta mihin kohtaan sen nyt sijoittaisit? Ole tarkkana, sillä oikein aseteltuna sillä on hyvin kauaskantoisia seurauksia.Eräs ihminen on tullut sekä yö- että valveuniisi. Nauti sen aiheuttamista tunteista, mutta mieti samalla, miten voisit ottaa asiassa seuraavan askeleen.Kysy oikeasti neuvoa vähintäänkin yhdeltä ystävältä, jos tietyt tunteet hankaloittavat sinun elämääsi. Voitko suunnata ajatuksiasi toisaalle, on sitten toinen kysymys.