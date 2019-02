Horoskooppi

Horoskooppi 5.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Omat pelkosi rajoittavat nyt elämääsi paljon enemmän kuin ulkoiset tekijät. Yritä ylittää itsesi, jotta pääsisit elämään paremmin tässä hetkessä.Aina ei tarvitse yrittää tehdä samaan aikaan viittä eri juttua. Aloita yhdestä tai rajoita ne edes kahteen kerrallaan, jotta voit pääset edes vähän eteenpäin.Yritäpä unelmoida sitä, mitä todella tahdot tehdä. Käytä siihen oikeasti aikaa, sillä kiireestä tullut sinullekin ikävä vuodekumppani.Kuinka paljon kauniimpi sana neljännes onkaan kuin pahamaineinen kvarataali, vaikka kyse on samasta asiasta! Yhtä kaikki sinulla on vuoden ensineljännes hyvällä mallilla.Sydämen äänen seuraaminen voi kuulostaa hassunkuriselta ohjella, mutta toisaalta se on keino, jolla voit auttaa toisia toden teolla.Kukaan ei ole robotti, joka ei voisi oppia virheistään. Toistettuasi kyllin kauan samaa, sinäkin huomaat, että on rakentavampiakin vaihtoehtoja.Näytä toisille esimerkilläsi, miten asiat on hoidettava. Siihen menee paljon energiaa, joten huolehdi siitä, että saat riittävästi lepa ja ravintoa.Eräät arvostelevat sinua aiheetta, mikä ymmärrettävästi suututtaa. Älä kuitenkaan mene vastauksessasi liiallisuuksiin, sillä se voi kostautua.Jos mietit, onko eräs asia sinulle ongelma, niin todennäköisesti se on. Älä rupea silti kasvattamaan kärpäsestä härkästä vaan suhteuta niitä.Pidä joistakin asioista hetkellistä paastoa, niin ne maistuvat sen jälkeen entistä paremmilta. Tuo neuvo soveltuu hyvinkin moneen asiaan elämässä.Tiedät varsin hyvin, että sinulla on vielä paljon kesken eräästä isosta projektista. Levätä toki täytyy, mutta liian lepsusti ei nyt kannata asioihin suhtautua.Ilmassa on nyt odottamattomsti romantiikkaa, mitä sinä kenties ensi alkuun vierastat. Sitten tapahtuu jotain, joka muuttaa suloisesti kaiken.