Horoskooppi

Horoskooppi 4.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Vetäydy viikon aluksi hetkeksi omiin oloihisi miettimään syntyjä syviä. Sen jälken voit rauhassa tarttua isoihinkin asioihin. Kaikki sujuu.Erota terve uteliaisuus ja tunkeilevuus. Se tulee vastaan pieninä juttuina, mutta tajuat pian asioiden valtaisan eroavaisuuden.Ole kiitollinen myös arkisista asioista. On hetkiä, jotka ovat niin harmaita, ettei niitä edes huomaa ennen kuin tajuaa, miten kauniin raidan ne mattoosi tekevät.Mieti, mistä levottomuudentunteesi johtuu, sillä isoja huolenaiheita ei nyt pitäisi olla ilmassa. Syy saattaa olla pieni ja arkinen.Saat hyviä eväitä matkalle kohti omaa itseäsi, jos vaivaudut tapaamaan sukulaista, jota et ole jaksanut tavata aikapäiviin. Älä torju heti kaikkea rasittalta tuntuvaa.Sinulle tarjotaan uusia, kiehtovalta tuntuvia ajatuksia, mutta opettele sanomaan ei kiitos, sillä sinulla on ihan liikaa juttuja kesken.Kepin ja porkkanan yhdistelmistä valitse porkkana. Jo ajatuskin siitä, että saattaisit toimia parhaiten uhkan avulla tuntuu vastenmieliseltä.Huomaat varmasti, miten lyhyitä viikot ovat. Tunnusta se tosiasia ja varo samalla rasittavasi itseäsi loputtomiin. Sinäkään et ole kone.On kuin olisit unessa nähnyt ratkaisun suureen pulmaasi. Yritä varovasti palauttaa se mieleesi, jotta voi tutkailla ihmismuistiaOtat liikaa toisten murheita itsellesi kannettavaksi. Rauhallinen eteneminen olkoon johtolauseesi vielä jonkin aikaa, kunnes olet taas täysissä voimissa.Revi vaikka kiven silmästä aikaa omien ajatustesi selkeyttämiseen. Paljon ei sitä tarvita, mutta jokainen kaipaa edes hetken omaa rauhaa.Elämä kuljettaa ihmistä joskus kuin lastua laineilla, joskus kuin uppotukkia vedessä ja joskus se puhaltaa purjeisiin vauhtia, kun sinä huolehdit peräsimestä.