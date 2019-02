Horoskooppi

Horoskooppi 2.-3.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Suhteesi erääseen on varsin monimuotoinen eikä se taida yksinkertaistuakaan. Iloitse kuitenkin siitä, sillä rakastathan sinä haasteita.Varo viattomalta tuntuvaa pyyntöä, joka saattaa viedä viikonlopustasi aimo kimpaleen. Kuuntele häntä ja kerro vastauksesi hetken mietinnän jälkeen.Eräs on kompastumassa omaan nokkeluuteensa. Sinun ei tarvitse siitä välittää, mutta on hauska huomata, että muillakin on omat hankaluutensa.Ole kiitollinen sioista, jotka sinulla on hyvin. Ongelmien ja huolien kanssa pitää tulla toimeen, vaikkei niitä pidä hyväksyä. Käsittele siis elämääsi kokonaistaideteoksena.Sinulla on paljon vaikutusvaltaa erääseen ihmiseen. Käytä sitä viisaasti, sillä hän uskoo sinun olevan viisas, kenties jopa viisaampi kuin oletkaan.Sinusta tuntuu, että saat arvostusta niin, ettet välttämättä itse ansaitse sitä. Tuo asenne voi myrkyttää mieltäsi, joten ole varovainen moisten ajatusten kanssa.Eräs pelaa selvästi ihmissuhdepeliä sinun kanssasi. Älä suostu moiseen vaan pelaa itse oma pelisi sotkematta toisia mukaan. Suosittele hänelle samaa.Älä moiti itseäsi liian ankarasti toisten edessä. Onhan sinulla vikasi, mutta niin on kaikilla muillakin. Tärkeää olisi, että rakastaisit itseäsi.Alkuvuosi ei ole antanut sinulle sellaista puhtia kuin olisit toivonut. Huomaa kuitenkin, että päivä on alkanut sopivasti pidentyä ja valo antaa sinulle energiaa.Oletko varmasti sitoutunut siihen juttuun, jota ystäväsi kanssa olette suunnitelleet? Pian tulevat isompien ratkaisujen hetket, ja sinun on oltava valmis.Muista ihan oikeasti, että ystävälläsikin on toiveita, joiden toteuttamisessa sinusta olisi paljon apua. Sano hänelle suoraan, että olet valmis kaikkeen.Eräs on menettänyt yöuniaan sinun takiasi. Vaikka valvominen voikin olla raskasta, niin tässä tilanteessa ei kannata kuin iloita ja olla onnellinen.