Horoskooppi

Horoskooppi 1.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Olet aloittamassa jotain aivan uutta, joten pidä ajatuksesi nyt keskittyneenä olennaiseen. Kirjoita vaikka päiväkirjaa, jotta pysyt kärryllä tapahtumista.Lupaat eräälle aika paljon. Oletko varma, että pystyt pitämään kaiken sen? Toisaalta olet tainnut vannoa itsellesikin pystyväsi siihen, joten tee niin.Oikeasti jos et tiedä jotain, niin et sitten tiedä. Et voi paeta tietämättömyyttä hölmöyden taakse, vaikka houkutus suuri olisikin. Ota siis selvää.Yksi plus yksi on kaksi. Yksi plus nolla on yksi. Yksinkertainen laskutoimitus paljastaa sen, miksi tästä elämäsi uudesta ihmisestä on syytä pitää kiinni.Huomaatko, miten itsekurisi on jo vaikuttanut työtehoosi? Kuten sanotaan, tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Olit vähän aikaa antaa sille kaiken vallan.Nyt onaika nauttia. Ilma on sakeana romantiikkaa, mihin ei itsensä liika rääkkääminen sovi. Rakenna itsellesi tästä päivästä alkaen pitkä romantiikan viikonloppu.Ja sitten huomaat saavuttaneesi erään välietapin. Juhlista sitä. Älä rasita nyt itseäsi liikaa, mutta älä unohda isoa kokonaisuuttakaan.Tee viikonloppua varten työlista ja pidä siitä kiinni. Pienten askareiden kanssa puljaaminen ei ehkä tunnu helmikuun alun arvoiselta, mutta kyllä se on sitä.Älä sano mitään, jos sinulla ei ole mitään positiivista sanottavaa. Hiljaisuudella on monta hyvää puolta. Opettele nauttimaan siitä.Osoita eräälle, että oikeasti arvostat hänen toimiaan. Tähän asti olet ainakin toisten silmissä vain sietänyt häntä, ja se on vaikuttanut ikävästi ilmapiiriin.Mietit, miten paljon sinun pitää oikein raataa, jotta olet ansainnut vapaahetkiä. Vastauksen löydät, kun tutkit ajankäyttöäsi. Siinä on toivomisen varaa.Toivot ja odotat, että onni tulisi noutamaan sinua kotoa. Olet tehnyt noin tuloksetta jo vuosia. Nyt on muututtava ja sinun pitää astua ulos maailmaan.