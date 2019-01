Horoskooppi

Horoskooppi 31.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pohdi, joko sinulla on kylliksi energiaa muutoksen aloittamiseeen. Jos siltä tuntuu, niin tartu heti toimeen. Muussa tapauksessa odota ensi viikon alkuun.Sinun tekee mieli vetäytyä talvilevolle, mutta onko sellainen jo myöhäistä, kun päivä alkaa pidentyä ja toivo valosta ja uusista iloista voittaa?Tarvitsisit aikaa omien ajatustesi selvittämiseen, mutta sitä ei heru ellet itse sitä järjestä. Tartu siis asiaan heti, koska muuten sisäinen levottomuus uhkaa.Mustasukkaisuutta ei tarvitse sietää. Sinulla itselläsikin on sellaisia tunteita, joten voit hyvin omien kokemusten perusteella aloittaa sen kitkemisen.Olet tulossa polunhaaraan, mikä merkitsee nyt tärkeää valintaa. Sinulta odotetaan jonkinlaista tarjousta, johon sinä tartut porukan viisaimapana.Työ, tauot ja ihmiset vuorotelkoot elämässsäsi. Pelkkä raataminen ilman taukoa tekee ihmisestä koneen. Näytä maailmalle, millainen on oikea ihminen!Lupasit vuoden alussa vaikka mitä, mutta missä kuljet nyt? Ei ole sinulle eikä millekään velttoilu kunniaksi. Hattua ei tarvitse pitää kourassa, kun virheensä korjaa.Varaudu kuoppaiseen latuun, sillä tielläsi on ennenkin latuja tallottu. Älä antaudu laturaivon valtaan, vaikka tiukasti puolesi pitäisitkin.Eräs herättää sinussa haaveen, jota sinun tekisi mieli tavoitella, mutta toisaalta järki sanoo jotain aivan muuta. Pakota itsesi kompromissiin näiden kahden välillä.Kilvoittelet itsesi ja kieltäymystesi kanssa. Nyt tammikuu loppuu, ja sinä olet hetken aikaa vapaa toimimaan haaveittesi mukaan.Voisiko olla mahdollista, että sinä olisit pienen levon tarpeessa? Tutkaile itseäsi ja jos yhtään tuntuu siltä, niin hankkiudu pian edes minilomalle.Ystäväsi tuskin malttaa odottaa kuun vaihtumista. Tue häntä uusissa suunnitelmissa. Huomaat, että kerrankin hän tuntuu etenevän todella suunnitelmallisesti.