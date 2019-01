Horoskooppi

Horoskooppi 30.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Huomaat jo, että tästä viikosta tulee paljon kevyempi kuin monestaa edellisestä. Alat löytää monelta alueelta tekemisen iloa, joka myös tarttuu toisiin.Tuntuu kuin olisit odottanut tietynlaista tekosyytä siirtääksesi erään ison asian taas päivällä eteenpäin. Itsepetosta voit jatkaa hetken, mutta astu sitten arkeen.Entpäpä, jos yrittäisit löytää hauskuuden siitä, mitä nyt teet? Työ ja puurtaminen ei aina ole herkkua, mutta ei se kyllä aina myöskään ole ikävää ja hengetöntä.Astu askel taaksepäin, niin saat kokonaiskuvan tilanteesta. Olet liian lähellä tapahtumia voidaksesi nähdä tarkasti, mihin kannattaa seuraavaksi lähteä.Rakenna suhdetta erääseen varovasti, askel askeleelta. Teillä on parhaassa tapauksessa niin paljon yhteisiä hetkiä, ettei asiaa kannata pilata pikavoittoihin.Joudut pian hetkeksi parrasvaloihin, joten käytä hetki itsesi valmistamiseen siihen, että pakettisi on kunnossa ja luotat itseesi.Kun nyt jaksat ponnistella ja kammeta itsesi korkeammalle tasolle, niin universumi antaa vastalahjana melkein kaiken, mitä toivoit. Älä luota vahvistamattomiin tietoihinSinuun yritetään vaikuttaa eräässä asiassa. Huomaat sen, koska yritys on niin kömpelö. Olkoon se opiksi , jotta tarkkailisit jatkossa vastaavia tilanteita.Mieti sinulle parhaiten sopivia keinoja, joilla voit aloittaa kunnonkohennuksen. Niitä on jopa yllättävän monia - ja sitä paitsi erinomaisen edullisiakin.Harkitse nyt kaksi kertaa, miten suhtaudut erään sinulle etäisen, mutta ajoittain arvostamasi ihmisen näkemyksiin, joista osa et lainkaan jaa. Et voi jatkaa loputtomiin näin.Läheistesi vaikutus rahatilanteeseesi on merkittävä. Muista panostamisen tärkeys siinä, että pystyt myös korjaamaan satoa. Kaikki on sidoksissa toisiinsa.Ajattele suurisuuntaisia suunnitelmiasi eräänlaisina investointeina itseesi. Suunnittelu vaatii aina ajattelua ja taas virkistää aivoverenkiertoasi.