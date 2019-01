Horoskooppi

Horoskooppi 28.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Aloita viikko sähköisesti. Pidä kuitenkin huoli, ettet polta itseäsi loppuun ennen kuin kuu vaihtuu. Levität tarmoa ja iloa ympäristöösi kuin pieni voimalaitos.Mahdoton on sana, joka ei enää kuulu sinun sanavarastoosi. Muutenkin olet saavuttamassa hyvän vireen, jota toiset vain kadehtivat.Eräs hyvin suorasukainen ihminen vaatii sinua kertomaan erään asian taustat. Älä suostu, sillä hänen kauttaan leviävä tieto sisältää usein virheitä.Nipistä itseäsi varmistuaksesi siitä, ettet ole unessa. Sinua kohtaa keskikokoista suurempi onni, mikä on tietysti aivan oikein, vaikket sitä heti tajuaisikaan.Asiat kääntyvät nopeasti päälaelleen. Juuri kun luulit menettäneesi otteen, huomaatkin toivon kipinän valaisevan pimeää talvipäivää.Erään kertoma asia laskee mielialaasi, joten sinun on jo omankin etusi vuoksi syytä ottaa alkuviikko löysin rantein.Keskity siis vain olennaiseen.Tiedät nyt vaistonvaraisesti minne on syytä mennä. Luota muutenkin intuition voimaan. Se pitää sinut myös sopivassa herkkyysvireessä.Suustasi lipsahtaa ajatus ennen kuin olet ehtinyt makustella sitä mielessäsi. Tehtyä ei voi paikata, mutta rakenna sitten tuleva nopeasti uudelle pohjalle.Jos sinä teet nyt valinnat, niin saat etulyöntiaseman eikä kukaan toinen tee valintoja sinun puolestasi. Aina on parempi olla askel edellä kuin askel jäljessä.Ota selvää eräästä asiasta ennen kuin rupeat vaatimaan muutosta siihen liittyen. Kaikki ei nimittäin ole niin yksinkertaista kuin kuvittelisit.Alat tottua lähelläsi tapahtuvaan jatkuvaan muutokseen. Sinun ei kuitenkaan itse tarvitse olla siinä mukana. Riittää, että havainnoit tarkasti.Olet poksahtelevalla tuulella, mikä yllättää monet, jotka tuntevat sinut pikemminkin viilipyttynä. Nauti herättämästäsi hämmennyksen tunteesta.