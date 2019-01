Horoskooppi

Horoskooppi 29.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Varo hätiköityjä johtopäätöksiä. Eräät eivät suinkaan ole sinua vastaan, vaikka siltä saattaisi näyttää. Muutenkin maailma on parempi paikka kuin luulet.Sinulta pyydetään vastauksia ennen kuin olet edes saanut kuulla kysymykset loppuun. Älä suostu tuollaiseen pompotukseen vaan vaadi itsellesi kohtuullinen aika.Olet rakentanut siltaa kahden ihmisen välille. Kiitoksena näyttäisi aluksi olevan se, että kumpikin unohtaa sinut. Niin ei onneksi käy, joten hyvä saa lopultakin palkkansa.Varo eksymästä erään rakentamaan labyrinttiverkostoon. Hän pelaa muutenkin sellaista peliä, että sinun kannattaa olla todella varovainen.Joudut ottamaan kantaa erääseen asiaan, josta et tiedä kovinkaan paljon. Ole siis varovainen äläkä välttämättä sano paljon mitään, mikäli et saa aikalisää.Eräs ihminen palaa lähellesi, mikä on koko alkuvuoden paras asia. Ota hänet avosylin vastaan ja varmista, että suhteenne on jatkossakin kunnossa.Kuukauden lopun läheneminen antaa sinulle aimo piristysruiskeen. Sen turvin yllät pidemmälle kuin kukaan olisi voinut uskoa.Tietty asia olisi pitänyt aloittaa jo paljon aikaisemmin kuin nyt on tehty. Siinähän sitten olet. Ensi kerralla osaat välttää saman virheen.Saat varoilmoituksen. Ota se vakavasti, sillä tehdessäsi tiettyjä muutoksia, sinä onnistut hyvin toteuttamaan monia haaveitasi.Varo, ettet väsähdä erään saarnaamiseen. Hänellä on aina paljon sanoja, mutta vähän sanottavaa. Silti tuossa vuolaudessa on mukana asiaakin.Elämässäsi on alkamassa uudenlainen ajanjakso, jolloin vanhat aikataulut eivät ole enää voimassa. Näyttäisi myös siltä, että kartatkin on päivitettävä.Pidä huolta, että olet mukana tietyssä projektissa, jota olet ollut mukana ideoimassa. Matkan varrella tieto sinusta on nimittäin hukkumassa lumeen.