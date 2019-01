Horoskooppi

Horoskooppi 26.-27.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pelaat erään kanssa peliä, joka voi johtaa ongelmiin. Ole siis varovainen, mutta selviät onneksi näiltä heikoilta jäiltä kuivin jaloin.Tavallinen viikonloppu on parasta mitä nyt tiedät. Alkuvuoden myräkät ovat ohi ja voit keskittyä rauhassa itseesi ja läheisiisi.Ole tarkkana erään kanssa, sillä hänen ulkokuorensa hämää. Hän on oikeasti paljon kauniimpi ja parempi sisältä. Käytä aikaasi kunnolliseen tutustumiseen.Eräs ihminen tulee mutkan kautta taas sinua vastaan. Voisi olla hyvä selvittää suhteesi häneen, jottei sinun tarvitse pelätä kohtaamisianne.Viikko vei paljon voimiasi, joten nyt on hyvä vain levätä ja kerätä voimia. Taakse jäävän viikon kaltaista myllerrystä ei ole vähään aikaan odotettavissa.Olet hukannut voimiasi nyt turhan paljon. Tee tulevalle viikolle toisenlainen toimintasuunnitelma, jotta jaksat härkäviikot kunnialla loppuun.Tänä viikonloppuna hauskojen ihmisten tapaaminen on parasta talviterapiaa. Kerää ympärillesi ystäväjoukko iloitsemaan ja riemuitsemaan toisistanne.Nyt on oltava tarkkana kuin porkkana. Sinä joudut vastuuseen virheistä, joten tarkista vielä tarkistamasta päästyäsi. Lopputulos ilahduttaa.Eräs ajattelee, ettei hän ole kyllin hyvä sinulle. Mieti, miten ilmaiset mahdollisimman huomaavaisesti, että hän on täysin väärässä.Viikonloppusi täyttyy askareista, joista yksi nousee ylitse muiden. Kun sen kunnialla hoidat, niin olet saavuttanut yhden tammitavoitteistasi.Kutsu eräs ihminen mukaan elämäsi suureen muutokseen. Hän arvostaa elettäsi, sillä kertoohan se myös sinun ajatuksistasi häntä kohtaan.Aika on ystäväsi, vaikka sinusta tuntuukin aivan toisenlaiselta. Suhtaudu itseesi lempeästi, sillä olet oman elämäsi suurin sankari.