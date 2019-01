Horoskooppi

Horoskooppi 25.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nyt tarvitaan pitkämielisyyttä, jota sinulla oikeasti riittää. Elämänkokemuksesi on korvaamattomana apuna, kun pitää hahmotella erään tulevaisuutta.Huomaatko nyt, että sinussa on ainesta vaikka mihin? Tärkeimmäksi muodostuu se, mihin sinä kykyjäsi käytät. Ja se on nyt avainasemassa monen asian suhteen.Jos lähdet mukaan kisaan siitä, kuka vastaa ilkeyksiin pahimmalla ilkeydellä, sinut on tuomittu häviäjäksi. Olet niin paljon kaiken tuollaisen yläpuolella.Opitko sinä koskaan ottamaan asiat löysin rantein? Saat asiat koko ajan pahemmin ja pahemmin solmuun, jos et opettele päästämään ajoissa irti.Eräs on kääntämässä sinulle selkänsä, koska et kuulemma ole ottanut häntä kyllin vakavasti. Ehdit vielä korjata asian eikä sinun tarvitse luopua periaatteistasi.Huomaat epäkohdan, jota ei saa jättää korjaamatta. Matkan varrella näet niitä lisää, mutta mieti, mihin kaikkeen sinulla on nyt mahdollisuudet revetä.Aika kuluu myös tekemättä mitään. Mieti, mikä on sinulle luontevin tapa käyttää vapaita hetkiä. Työlle varattuna aikana olisi paras keskittyä yksin siihen.Odotit eräältä paljon enemmän kuin mihin hän pystyi. Älä hermostu itsellesi äläkä hänelle. Ota siitä opiksi, sillä pystyt onneksi paikkaamaan tilanteen.Työ ei ole iso, mutta sen tekemistä varten sinun pitää raivata itsellesi toimintatilaa. Ja sitä varten on varattava oikeasti kunnolla aikaa.Mikään ei oikeasti ole niin yksinkertaista kuin jotkut sanovat. Helppoa remonttia ei ole eikä työasioissakaan kaikki suju kuin tanssi, sillä ihmisiä on mukana niin monia.Eräs asia lähestyy sinua kuin talvinen lumimyräkkä. Vankista asemiasi ja ota kaikki vastaan. Sinun ei tarvitse ainakaan voimattomuuttasi paeta.Eräät asiat ravistelevat sinua hyvällä tavalla. Olet tilanteessa, jossa pääset vihdoinkin itse valitsemaan, ja sinullahan on todistetusti hyvä maku.