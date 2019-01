Horoskooppi

Horoskooppi 24.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Varo, ettet tule höynäytetyksi, kun eräät sähläävät koko ajan tietyn asian kanssa. Odota päätöstenteon kanssa siihen, kun ympäristö rauhoittuu.Eräs esittää, että nousisitte yhdessä arjen yläpuolelle. Ajatus on kaunis, mutta miten mahtaa olla toteutuksen laita. Ja onko hän se henkilö, joka edes kykenisi nousemaan?Tuntuu siltä kuin sinä et välttämättä edes tahtoisi keskittyä yhteen asiaan. Ainoa ratkaisu ja lääke siihen taitaa olla tahdin hidastaminen liki naurettavuuteen asti.Kun saat yhden asian tehdyksi, niin se on tehty. Seuraavan vuoro on sitten. Älä hosu, niin saat oikeasti paljon enemmän asioita hoidettua.Muista, että hyvin valmisteltu on puoliksi tehty. Rakenna nyt kaikki valmiiksi isoa tehtävää varten. Näin alustava kaaos vaihtuu lennossa tiukaksi toiminnaksi.Eräs moittii sinua asioista, joita et ole tehnyt. Toki sellainen loukkaa, mutta mieti, miten pitkävihaiseksi oikein kannattaa heittäytyä.Jotkut etsivät juuri sinunlaistasi ihmistä tiettyyn tehtävään. Pohdi tarkkaan, lähdetkö sinä mukaan. Nyt pääsisit ainakin heti vaikuttamaan asioihin.Erään mielestä olet vaikeasti lähestyttävä. Se tuntuu sinusta kummalliselta, koska pidät itseäsi niin helppona ihmisenä. Mieti silti asiaa.Minkään laitteen viestipiippaus ei saa häiritä tai jopa estää sinua suorittamasta itsellesi suunnittelemaa tehtävää kerralla loppuun.Hyvä teko päivässä pitää mielen virkeänä ja sinut hyväntuulisena. Kilvoittele niistä vain itsesi kanssa, sillä nämä asiat eivät ole vertailukelpoisia.Varo vainoharhaisuuden peikkoa. Kohtaamasi vastoinkäymiset ovat sattumaa niin kuin onnikin. Elämään vain kuuluu täydellinen kirjo erilaisia asioita.Sinusta tuntuu kuin eräs olisi tullut elämääsi vain koetellakseen pinnasi kestävyyttä. Osoita, että sinut on tehty sellaisista aineksista, että ainakaan hän ei sinua horjuta.