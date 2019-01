Horoskooppi

Horoskooppi 23.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Eräs vanha tuttu antaa sinulle yllättäen uutta ajateltavaa. Älä edes yritä esittää, ettet olisi yllättynyt. Utele sen sijaan, mistä moinen muutos johtuu.Etene varovasti, jos sinusta tuntuu, että olet hukannut päämääräsi. Näin et mene liian pitkälle eikä sinun tarvitse turhaan tehdä matkaa takaisin.Saat yllättäen ajateltavaa erään sinua paljon nuoremman ihmisen toimista. Hän toiminee vaistonvaraisesti tilanteissa, joissa sinä harkitset jokaista siirtoa.Ole varovainen puheissasi, jollet halua väärinymmärrysten leviävän. Joku ymmärtää vahingossa väärin ja toinen tahallaan. Yhtä kaikki ole tarkkana siitä, keneen luotat.Eräs mittaa asioita rahassa ja se vain pahenee ajan myötä. Vaikka ymmärrät syyt, niin sinun ei todellakaan tarvitse suostua tanssimaan hänen kukkaronsa mukaan.Huomaatko, että olet alkanut viihtyä uuden ihmisen seurassa? Onko hänen vaikutustaan, että tie tuntuu myös nousevan harvemmin pystyyn edessäsi, mene ja tiedä?Ole itsellesi tiukka ja armollinen. Et voi vaatia toisilta samaa kuin itseltäsi, mutta kaikki onneksi huomaavat, että orjapiiskuriksi olet silti varsin jalomielinen.Vaikka elämmekin kaiken aikaa jakotalouden keskellä, niin sinun ei tarvitse suostua kaiken sinulle tärkeän ja arvokkaan jakamiseen.Tarvitset nyt räväkkää toimintaa jo pelkästään ulkona vallitsevan sään vuoksi. Sitä paitsi hyötyliikunta on myös hyväksi terveydelle.Aika kuluu, vaikket kaiken aikaa kelloa katsoisikaan. Opettele harjoittelemalla keskittymisen jaloa taitoa. Tie on todella vaikea, mutta se palkitsee pitkin matkaa.Kohtaat jälleen vanhan houkutuksen. Yritä kaikkesi, jottet sorru sen matkaan, mutta jos vahinko sattuu, niin yritä edesPalata nopeasti tavalliseen arkeen. Kyllä se siitä.Onnistut tänään useammassakin asiassa. Onnittele ja hemmottele itseäsi, sillä sellainen vahvistaa onnistumisen hermoratoja.