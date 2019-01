Horoskooppi

Horoskooppi 22.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Aloitat nyt jotain, jonka lopputuloksesta et voi olla aivan varma. Nauti matkasta, sillä se tuottaa sinulle jo oman ilonsa. Päämäärä on kauempana ja siitä on oma palkkionsa.Liikkeelle lähtö varsinkin kylminä talviaamuina on aina taitolaji. Taitoa enemmän tarvitaan varmaan tarmoa ja energiapanosta. Matka osaa taittua miltei itsestään.Selvitäpä, millaisia rutiineja tarvitaan toisenlaisessa ympäristössä kuin sinun nykyisessäsi. Se helpottaa kaikin puolin lopullista päätöksentekoasi.Unikuvat ovat hyviä todellisuudentäydentäjiä, sillä sinua uhkaa se vanha tosikkomaisuuden peikko, josta luulit jo päässeesi lopullisesti eroon.Onko tunnemoottorisi saanut oikeanlaista polttoainetta, kun se noin yskii? Ota ystävä avuksi ja tankatkaa kunnolla, jotta saat vuoden paremmin vauhtiin.Pieni matka on nyt paikallaan. Eräiden toiminta siihen liittyen tuntuu niin oudolta, että kannattaa selvittää, mitä heillä on oikein aikomuksena.Tapaat ihmisen, jonka nauru tekee sinulle aivan ihmeen hyvää. Iloitse tuosta uudesta tuttavuudesta, joka mahdollistaa sinulle aivan erilaisen sydäntalven.Tartu hetkeen ja anna sen viedä sinut seikkailuun. Toiset seuraavat tarkasti toimiasi, sillä olethan niin monella alueella esikuvana.Talvinen tunnemyrsky muuttaa tyystin maisemaa. Yritä päästä tilanteen herraksi suojautumalla pahimmaksi ajaksi kaikesta liian vaikeasta.Muista, ettei voi palata jollei lähde. Rohkeutesi palkitaan yllättävällä tavalla, mikä on hyvä, sillä kannustuksen vähäisyys on raskasta.Varo polttamasta kynttilääsi molemmista päistä. Sinulla on suuret tavoitteet tälle talvelle, mutta säntäilyn sijaan olisi paras vain keskittyä.Muistuta ystävääsi turhien taukojen vahingollisuudesta. Yksi pitkä, kunnolllnen lepohetki on paljon tehdokkaampikin kuin väenväkisin tehtävään tungetun keskeytykset.