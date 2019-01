Horoskooppi

Horoskooppi 21.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nyt on hieno aika ladata akkuja. Elämä näyttää aina tammikuussa levollisimman puolensa, kun joulut ovat ohi ja kevätkiireisiin on vielä rutkasti aikaa.Sinulle ollaan tarjoamassa koko joukkoa uudenlaisia tehtäviä. Mieti tarkkaan, mihin suostut ja mitä tapahtuu, jos poimit vain rusinat pullasta. Olethan sinäkin rajallinen.Eräs ihminen väheksyy sinua. Kun nyt tiedät, miten pahalta sellainen tuntuu, niin muista tuo jatkossa aina, kun kohtaat jonkun uuden ihmisen.Saat erään ihmisen kimaltamaan kuin talvisen hangen. Älä edes pysähdy pohtimaan, mistä se johtuu vaan iloitse asiasta aivan rauhassa.Kun eteesi tulee ongelma, niin mieti siinä yhteydessä asiaa toistenkin kannalta. Vaikka sinä oletkin lähinnä omaa sydäntäsi, niin toiset saakoot myös sijansa.Sinulta vaaditaan nyt ripeyttä ja nokkeluutta, jotta pääset tiettyjen asioiden osalta apajille. Lähdit matkaan hitaammin, joten tilanne vaatii oman taktiikkansa.Kuviosi menevät hieman sekaisin erään ihmisen ilmaantuessa paikalle. Järjestele asiasi nopeasti uudestaan, jottei hämmennyksesi näkyisi ulospäin.Siirryt jaksoon, jolloin tavallista useampi asia onnistuu. Uskaltaudu ottamaan pieniä riskejä, mutta älä lähde mukaan talousseikkailuihin.Eräs kehuu sinua kovasti. Vaikka kuorisit päältä makeimman osan, voit silti huomata, että hän taitaa tuntea asiansa. Sinä onnistut pyrkimyksissäsi.Väärinymmärryksen mahdollisuus on nyt suuri. Ole siis tarkkana sanoissasi äläkä rupea millään tavalla venkoilemaan. Varsinkaan erään kanssa ei kannata leikkiä.Luota nyt itseesi. Olet siirtymässä avoimille vesille, mikä lisää iloa, mutta tuo myös vaaran eri tavalla kuvioihin mukaan. Anna silti mennä täysillä.Pidä kiinni myssystäsi, sillä talvimyrsky riepottelee sinua ja lähipiiriäsi. Se muokkaa maiseman uuteen asuun, mikä on kannaltasi pelkästään edullista.