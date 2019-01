Horoskooppi

Horoskooppi 19.-20.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Huolehdi tänä viikonloppuna siitä, että saat riittävästi sielunravintoa. Vuodenvaihteen jälkeen ruumiinravinto on jo reilassa.Huomaatko, että sinä houkuttelet eräästä ihmisestä hänen parhaat puolensa esiin? Se on piirre, joka löytyy harvasta ihmisestä. Iloitse siitä!Eräs ihmissuhde on nyt käännekohdassa. Punnitse sen hyvät ja huonot puolet ja toimi sitten nopeasti, jotta mahdolliset vahingot saadaan korjattua pikaisesti.Sinun on nyt nostettava kissa pöydälle! Toiset ovat sysänneet tiettyä asiaa jatkuvasti syrjään eli selvästi huono omatunto on heillä matkassa.Oletko kulkenut mielestäsi riittävästi omia polkuja? Jos vastaat kieltävästi, niin lähde liikkeelle, ettei sinun tarvitse myöhemmin esittää katkeraa.Eräs teeskentelee selvästi olevansa parempi kuin onkaan. Se asia ei kuulu sinulle. Jos tulee hetki, jolloin voit kertoa keisarin uusista vaatteista, niin tee sitten niin.Eräs sanoo olevansa pettynyt sinuun. Saat jotain häneltä anteeksi, jos kiirehdit kehumaan hänen tiettyjä tekosiaan. Se voi kuulostaa tekopyhältä, mutta älä siitä piittaa.Aika kultaa muistot, ja sinusta alkaa tuntua, että erään asian päättäminen oli virhe. Muistele sittenkin tarkemmin sen lopettamisen syitä.Itseluottamuksesi antaa sinulle hyvät eväät tiettyyn haasteeseen. Sinua varoitellaan liian suuren palan haukkaamisesta. Älä usko moisia puheita.Olet sysännyt erään asian syrjään, vaikka kaiken järjen mukaan sinun olisi pitänyt hoitaa se jo kauan sitten. Älä siis enää odota vaan toimi ja heti!Ihminen kaukaa menneisyydestä lähestyy sinua epämääräisin puhein. Ole varovainen, sillä et voi olla varma, mistä hänen kohdallaan on kyse.Eräs ei ymmärrä tietyn asian merkitystä sinulle. Hän ei varmaan tee sitä pahuuttaan, mutta silti se aiheuttaa turhan paljon ristiriitoja välillenne.