Horoskooppi

Horoskooppi 18.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nyt on sopiva hetki rauhoittavalle harjoitukselle. Olet ehtinyt ajaa itseäsi piippuun jo vuoden alkupäivistä lähtien, joten varaa alkava viikonloppu itsellesi.Ystäväsi lupasi sinulle jotain. Sinun tehtäväsi ei ole huolehtia sen lupauksen täyttämisestä vaan sinä odotat, mitä sieltä tulee.Ota suunnitelmissasi huomioon pieni yllätysvara, sillä eräs tahtoisi kovin mielellään järjestää sinulle juhlat, jos hän vain saisi ne aikaiseksi.Olet kohdannut viime aikoina hyvin erilaisia yksilöitä, jotka ovat hyvinkin mukavia, mutta samalla osittain hyvinkin rasittavia. Jokin hinta on aina maksettava.Sinun ja erään välillä vallitsee epätasapainon tila, jonka korjaamiseen menee aikaa. Älä pelkää ottaa sitä askelta, joka sinulta vaaditan.Sinulla on eräälle uutinen, muttet osaa päättää sopivaa ajankohtaa sen kertomiseen. Epävarmuutta voit sietää kauan, mutta jossain vaiheessa sinun on pakko tehdä se.Et ole yksin ajatustesi kanssa, jos mietit, että maailma on sinua vastaan ja universumi rankaisee sinua vanhoista teoista. Lohduttaudu sillä ja yritä unohtaa asia.Vihdoinkin elämä sujuu kuin tanssi. Liidä ja kiidä parhaan taitosi mukaisesti. Aina on taottava ja toimittava, kun rauta on kuumaa ja elämä hymyilee.Hyvä pyrkimys on yksi asia. Onnistunut tulos sitten toinen. Aloitit hyvin pyrkimyksilläsi. Tulosta varten toisten apu on todennäköisesti tarpeen.Jos jollekin asialle ei ole oikea hetki nyt, niin odota hetki, juo kuppi teetä tai kahvia ja katso tilannetta hetken päästä. Kaikki on sitten toisin.Nyt on syytä käyttää koko viikonloppu keskeneräisten asioiden hoitamiseen. Kerro se hyvissä ajoin toisenlaista ajankäyttöä odottaneille ystävillesi.Kohtaat ihmisen, jolla on samankaltaisia kokemuksia kuin sinulla. Hän ajatteleekin monista asioista samoin. Pidä kiinni hänestä, vaikka se vaatiikin sinulta järjestelyjä.