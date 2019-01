Horoskooppi

Horoskooppi 17.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Aika ei ole rahaa, mutta sitä on rajallisesti. Mieti siis, ketkä ovat ihmiset, joiden kanssa mieluiten hetkiäsi nyt viettäisit.Kuuntele erästä, joka tuntee sinut hyvin ja tietää tilanteesi. Sinun on hyvä sen jälkeen purkaa hänelle sydäntäsi. Ja varata kaikkeen kunnolla aikaa.Mieti, mitä asioita viime vuodesta tekisit toisin. Tämä vuosi on vielä sen verran alussa, että ehdit muuttaa yllättävän monen asian suuntaa.Olet puhunut monelle, miten tärkeää teidän tapaamisenne olisi. Jollet nyt rupea toteuttamaan puheitasi, sinulle tulee noloja hetkiä.Eräät tahtovat painostaa sinua ratkaisuihin, jotka sotivat ajatuksiasi vastaan. Ole lujana, niin pääset lopulta parempiin tuloksiin.Joku on kuullut sinun kiinnostuksestasi tiettyihin asioihin. Hän tekee sinulle tarjouksen, jota on vaikea vastustaa – eikä sinulla toden totta ole mitään syytäkään siihen.Jos nyt rupeat siivoamaan nurkkiasi, niin kevät koittaa vähemmän stressaavana kuin ennen. Muista, että tässä ainakin hiljaa hyvä tulee.Ota vastaan huoleton päivä. Tee se kiitollisena niin monen huolten täyttämän kuunkierron jälkeen. Hetken ilo antaa toivoa pidempiinkin paistetuokioihin.Sinun on aika tehdä kauaskantoisia päätöksiä. Mieti tarkkaan hetki, jolloin sen teet. Pieleen et voi mennä, mutta on aikoja, jolloin kaikki käy helpommin.Muutoksenkaipuu panee sinut hakeutumaan seuraan, joka ei välttämättä ole sinulle kaikkein läheisin. Älä silti pakene vaan anna ainakin hetken uteliaisuuden voittaa.Sinun tekee mieli avautua elämäsi asioista kaikille, jotka vain tahtovat sinua kuunnella. Älä kuitenkaan tee sitä vaan keskity mielestäsi tärkeimpiinLaatuaika on hölmöhkö sana, mutta käytä sitä paremman puutteessa kuvaamaan ajankäyttöäsi eräiden ihmisten kanssa. Joskus todellakin laatu on määrää tärkeämpi.