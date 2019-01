Horoskooppi

Horoskooppi 16.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Mieti, millaisista aineksista sinun ja ystäväsi suhde on tehty. Tuollaisten asioiden pohtiminen voi joskus synnyttää oivalluksia, jotka tekevät hyvää.Juhlakauden jälkeinen aika on sinulle mieleen. Voit nyt painaa kaikessa rauhassa pitäen taukoja vain silloin, kun sinusta siltä tuntuu. Muista silti levon merkitys.Keskity siihen, mitä teet. Tuoreetkin tutkimukset kertovat, että keskittymiskykyä voidaan elvyttää. Toivoa on aina, vaikka hetkittäin toiselta tuntuisikin.Sovi erään kanssa säännöistä, joilla hoidatte tietyn asian. Tähänastiset yhteentörmäyksenne ovat olleet sen verran vaikeita, että nyt on hyvä toimia toisin.Ystäväsi on kuormittanut itseään jo kauan. Yritä keksiä keinoja, joilla voisit auttaa häntä sekä henkisesti että suoraan arjessa.Kuulet salaisuuden, mutta pystytkö pitämään sen? Nyt otetaan ihmisestä mittaa, ja toivon mukaan sinä osoittaudut saamasi luottamuksen arvoiseksi.Ystäväsi saa hyvän idean. Auta häntä jalostamaan se vielä paremmaksi. Kunnollisella valmistelulla te pääsette yhdessä vielä pitkälle.Sinun tekee mieli ottaa yhteyttä ihmiseen kaukaa menneisyydestä. Mieti asian eri puolia, ja jos ja kun saat rohkeutesi kerättyä, tee se, mutta nopeasti, ettet peräänny.Kannusta ystävääsi hidastamaan tahtia. Hänen ei tarvitse aina olla ensimmäisenä maalissa tai jatkuvasti paras. Hyvään voi pyrkiä toisellakin tavalla.Nyt sinun hyvän kuuntelijan kykysi tulevat hyvään tarpeeseen. Huomaa, miten hyvää toiselle tekee saada purkaa rauhassa sydäntään perinpohjaisesti.Juuri, kun olit saavuttamassa tietyn asian, se lipsahti ulottuviltasi. Älä silti menetä toivoa. Voitto on taas pian uudemman kerran kätesi ulottuvilla.Ystäväsi kaipaa erilaisia asioita kuin sinä. Mieti, miten voitte sovittaa yhteen toiveenne niin, että kumpikin tuntee saavansa, vaikka menettäisikin jotain.