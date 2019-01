Horoskooppi

Horoskooppi 15.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Jos lähipiirilläsi on jokin aikataulu, sinä et voi toimia kuin se ei sinua lainkaan koskettaisi. Toisten kanssa toimittaessa jokainen kantaa kortensa kekoon.Ole rohkea, mutta älä ole hölmö. Sinulla on oikeasti mahdollisuus niin moneen, mutta sinun on osattava keskittyä oikeisiin asioihin.Ole rohkea, mutta älä ole hölmö. Sinulla on oikeasti mahdollisuus niin moneen, mutta sinun on osattava keskittyä oikeisiin asioihin.Näytä tunteesi eräälle. Hän on epävarma sinusta eikä osaa oikein suhtautua, kuten sinäkään et osaa, kun et tiedä hänestä.Näytä tunteesi eräälle. Hän on epävarma sinusta eikä osaa oikein suhtautua, kuten sinäkään et osaa, kun et tiedä hänestä.Sinulla on eräälle uutinen, muttet osaa päättää sopivaa ajankohtaa sen kertomiseen. Epävarmuutta voit sietää kauan, mutta jossain vaiheessa sinun on pakko tehdä se.Ole reilu ystävääsi kohtaan; jos et ole vielä valmis tiettyyn siirtoon, kerro se reilusti. Sellainen helpotta ja ilahduttaa ja tekee kaikesta paljon selkeämpää.Sinuun yritetään vaikuttaa eräässaä asiassa. Huomaat sen, koska yritys on niin kömpelö. Olkoon se opiksi sinulle, jotta tarkkailisit muutenkin vastaavia tilanteita.Tilanne lämpiää tai jopa kuumenee erään kanssa. Nyt on siis taottava, jos oikeasti tahdot häneltä sitä, mitä tahdot. Muussa tapauksessa jatkat entiseen malliin.Aika ei ole rahaa, mutta joskus se vain on kortilla. Sen vuoksi sinun kannattaa tarkkaan pohtia, miten toimit tilanteessa, joka sinua tänään odottaa.Nyt on tietyn asian suhteen sopiva pienen tauon paikka. Määrittele etukäteen taukosi kesto ja nauti siitä täysillä. Tempaa sitten itsesi iloisena takaisin puuhiin.Kuuntele tietyssä asiassa asiantuntijoita ja usko heitä. Sinulla saa ja pitää olla oma näkemyksesi, mutta jotkut ovat väistämättä oppinsa vuoksi asiansa tuntijoita.