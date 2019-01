Horoskooppi

Horoskooppi 14.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Älä anna yllätysten ajan olla ohitse, vaikka olisitkin väsynyt niin paljoon. Olet silti keskellä omaa elämääsi, jossa jokainen päivä on aamulla uusi ja illalla entinen.Sinulla on nyt hyvä sauma ruveta toteuttamaan joitakin uudenvuodenlupauksistasi. Aloita jostain ja jatka samaa tahtia seuraavaan. Yksi tulos ruokkii toisia.Onko kaikki ajankäyttösi aivan kohdallaan? Kaiken aikaa ei tarvitse olla tehokas, mutta silti sinun tulisi katsoa lupaustesi purnukasta, miten paljon siellä on tavaraa.Eräät odottavat sinulta paljon, mikä lisää ulkopuolisia paineita. Se on sinällään samantekevää, sillä tässä tilanteessa tärkeintä on sisäinen tasapainosi. Muu on kuonaa.Kuuntele itseäsi ja rakenna alkava viikkosi tuntemustesi mukaan. Energiamääräsi tuntuisi mahdollistavan nyt aika tavalla tarmokkaan ajanjakson.Huomaa rutiinien tukivoima. Ne ovat kuin luusto, jonka varaan kaikki muu rakentuu. Anna siis arjelle se arvo, joka sille kuuluu. Juhla nousee siitä sitten kuin itsestään.Päivä seuraa toistaan. Sinulla on velvollisuuksia nyt jokaiselle päivälle. Muista ja kanna siitä huolta, mutta iloitse myös samasta.Suorasanaisuutesi kaduttaa, mutta sen kanssa on pakko oppia elämään. Anna kuitenkin ymmärtää – tai kerro suoraan, mistä se johtui. Siitä voi olla vielä apua.Varaa olisi, mutta onko tahtoa? Siinä vasta pulma. Olet erään kanssa valintatilanteessa, joka vaatii pikaista toimintaa – jos niin haluatte. Päätös on teidän.Eräs on luvannut sinulle monta asiaa. Olet muistuttanut häntä siitä kauan sitten, mutta nyt on mietittävä, miten härkää tartutaan sarvista sitä liikaa suututtamasta.Muista nyt vastuusi ja keskity siihen muutokseen, jonka keskellä olet. Pienikin tekosi vie sinua oikeaan suuntaan ja vältyt loppuhetkien paniikilta.Otat toisten huolet liian raskaasti. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että sinun pitäisi olla välittämättä. Autat heitä kuitenkin parhaiten säilyttämällä tietyn etäisyyden.