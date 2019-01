Horoskooppi

Horoskooppi 12.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Entäpä, jos sinä alkaisitkin hakea sovintoa erään kanssa? Tuntuu siltä, että tilanne pysyy muuten hakauksissa todella pitkään. Ota ainakin asia harkintaan.Huomaatko jo uusien tuulien virinneen? Toki ne pelottavat, mutta kyllä niiden mukana tulee myös sellaisia mahdollisuuksia, joita et ole kuvitellutkaan.Tuntuu kuin eräs ei osaisi lainkaan ottaa opikseen ja huomata maailman muutosta. Sinun tehtäväsi ei ole kantaa hänestä huolta. Aikuisen ihmisen tulisi itse havahtua.Olet löytänyt itsellesi unelman, joten lähde luottavaisin mielin astelemaan sen suuntaan. Matkalla voi olla mutkia, mutta onneksesi unelmasi näkyy korkealla ja kauas.Jokainen hetki, jonka voit tänä viikonloppuna käyttää lepoon, on kullanarvoinen sinulle. Paina tämä mieleesi, sillä tarvitset ensi viikon ponnistuksiin paljon voimia.Aina ei tarvitse sanoa kaikkea suoraan vaan asiat voi ilmaista hienovaraisesti. Huomaa, että kyse ei silti ole totuuden vääristelystä.Huomaa, että eräille on syytä tarjota asiat valmiiksi pureskeltuina. Jos annat heidän hioa niitä pitkään, niin koskaan ei tule valmista.Moni asia saa tänä viikonloppuna aivan erilaisen tulkinnan, kun sinä kuuntelet eri ihmisten näkemyksiä. Valitse sitten niistä itsellesi sopivin.Onko niin, ettet ole oikein mihinkään tyytyväinen? Sinulle tarjotaan nyt kultalautaselta sitä, mitä joskus todella tahdoit, mutta nyt se ei innosta. Mieti syitä.Ystäväsi elämässä tapahtuu suuri muutos, joka ei liikuta enää sinua niin paljon kuin olisi vielä joskus tehnyt. Eteenpäin on mentävä, vaikka kinoksia edessä olisi.Olet puhunut jo paljon muutoksesta. Se on hyvä. Seuraava vaihe on se, että rupeat myös itse toteuttamaan sitä omassa elämässäsi. Se tekee kaikesta uskottavampaa.Eräs pitää sinusta kovasti, mutta mitä sinä hänestä ajattelet? Yksipuolinen suhde ei voi kestää loputtomasti, jos toiselta puolelta loppuu lämpö.