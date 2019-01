Horoskooppi

Horoskooppi 10.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Lapsenmielisyyden säilyttäminen aikuisiällä on sinun hyviä puoliasi. Jatka samalla tavalla, niin lähelläsi olevat ihmiset ovat yhtä lailla iloisia.Arkiset askareet tuntuvat vaihteeksi hyviltä joulun ja uuden vuoden pöhinöiden jälkeen. Ota kaikista niistä iloa irti sen mukaan kuin pystyt.Kynnyksellesi saapastelee ihminen, joka on yllättävän mielenkiintoinen tapaus. Lähesty häntä mieli avoimena, mutta pienellä varovaisuudella.Eräs tuntuu ottavan sinuun yllättävästi etäisyyttä. Älä anna sen horjuttaa itseluottamustasi. Joskus vain käy niin – joskus jopa aivan vahingossa.Kaipaat hellyyttä, mutta mieti miten ilmaiset sen läheisillesi, ettei se kuulostaisi säälittävältä kerjäämiseltä. Toimia kannattaa kuitenkin pikapuoliin.Älä pelkää ajan kulumista. Kun keskityt hommien hoitamiseen kellon tai kalenterin tuijottamisen sijasta, olet jo huomattavan pitkällä.Toiveikas talvimieli täyttää sydämesi. Nauti siitä ja mieti, mitä kaikkea mukavaa voit sen turvin tehdä. Huomaat, että sellaisia juttuja on paljon!Sinulta vaaditaan vastauksia useampaan kysymykseen. Tartu niistä yhteen ja aloita siitä. Muutenkin olisi viisasta hoitaa ongelma kerrallaan.Nyt kun aloitat pöytäsi talvisiivouksen, niin saat ihanasti tilaa valolle, jonka määrä kasvaa kaiken aikaa auringon innostuessa.Joku sanoo sinua itsekkääksi perusteilla, joita on vaikea ymmärtää. Kuuntele kuitenkin noita outoja sanoja ottaaksesi niistä oppia tulevaa varten.Sanotaan, että ihminen niittää sitä, mitä kylvää. Kylvä sinä valoa ja toiveikkuutta, niin saat ne itämään sopivan laajalla alueella ympärilläsikin.Peilaat omaa elämääsi liikaa toisten kautta. Et voi tietää, millaista heidän elonsa oikeasti on somen tai muiden ulkokuorien alla. Varo yleistyksiä.