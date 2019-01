Horoskooppi

Horoskooppi 9.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Laadi talven sydäntä varten itsellesi toimiva taktiikka. Tee se huolella ja sopivan salassa, sillä eräs on kovin halukas yrittämään kopioida sinulta toimivia ratkaisuja.Katso kotiasi ja mieti, mitä voisit vielä tehdä lisätäksesi hyvän energian virtauksia. Olet hyvässä vireessä, joten nyt on syytä toimia – ja ripeästi.Nyt on syytä hyvästellä tietyt vanhat toimintatavat ja ryhtyä tarmolla toteuttamaan uusia. Soita ihmisille, joista et ole aikoihin kuullut mitään.Tarkastele tapojasi ja tottumuksiasi lempeän kriittisesti. Mitä mielestäsi voisi jopa kitkeä pois ja mitä muuttaa vaivihkaa parempaan suuntaan?Anna kylmän talviauringon jäähdyttää itsekriittisyytesi sellaiseksi, että sitä voidaan muokata. Tartu uuteen projektiin, josta on tulossa mielenkiintoisin aikoihin.Pidä viimeiseen asti kiinni oikeuksistasi järjestellä tiettyjä asioita. Ensi alkuun se vielä sujuu hyvin aika helpostikin, mutta sitten on syytä ryhtyä hiomaan taktiikkaa.Eräs on kiltisti odottanut saavansa sinulta huomiota. Anna hänelle nyt se parrasvalotuokio, jonka hän totisesti ansaitsee.Luuletko, että voisit levätä välillä ennen kuin tunget itsesi taas oravanpyörään? Huomaa se, että oikeasti olet tehokkaampi tekemällä yhdellä kertaa yhtä asiaa.Vuosi jatkuu vauhdikkaissa merkeissä. Ja hyvä niin, sillä oletkin kärvistellyt viime vuoden lopun ahtaassa ankeudessa. Ota siis nyt tilanteesta kaikki irti.Eräs tekee viisaasti, kun ei yritä pakottaa sinua omiin muotteihinsa. Palkitse hänet kutsuilla ja iloisilla illanvietoilla.Olit kaivannut eräältä aivan toisenlaista vastausta tarjoukseesi. Yllättävää on kai se, että hän ei ollut mielestäsi lainkaan kiitollinen sen saadessaan.Joillekin riittää tavallinen, mutta sinä olet toista maata. Vain paras on jotain, jolle sinä korvaasi lotkautat. Elämä voi olla näin raskasta, mutta voiton hetkellä antoisaa.