Horoskooppi 8.1.2019

Unohdu hetkeksi haaveilemaan. Mikään ei virkistä mieltä niin kuin astuminen toviksi ulos arjen kahleiden sulkemasta tilasta. Palaat uudistuneena takaisin.Eräs puhuu omista asioistaan muka avautuen intiimisti. Varo, sillä hän voi myös pelata peliä, jolla yrittää houkutella sinut mukaan vaarallisille vesille.Mieti jaksamistasi ja sitä, missä vaiheessa uudistumisesi jumittuu yksinkertaisesti verensokerin alhaisuuteen. Ihminen on paljon kaikkea, mutta ihminen on myös kemiaa.Sinulle tehdään erikoinen tarjous. Älä suoralta kädeltä torju sitä, mutta älä myöskään lähde mukaan ennen kuin teet taustaselvityksiä.Katso ympärillesi ja mieti, minkä asioiden tulisi muuttua ja miten nopeaan tahtiin. Aina ei tarvitse suorittaa sataa asiaa, jos saa edes viisi juttua valmiiksiOle rohkea ihmissuhteissasi. Kukaan ei voi määrätä sinun pysyttelevän samanlaisena, kun maailma ympärilläsi muuttuu ja sinä alat nähdä asioita erilaisessa valossaUudet ajatukset, joita ympärilläsi nyt tulvii, ovat hyvä merkki siitä, että olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ime nyt vaikutteita kuin sieni.Kaipaat kannustajaa auttamaan sinut härkäviikkojen alkuun. Onnenpotkuna saat eräältä paljon vinkkejä talven selän taittamiseen. Aurinkokin tulee avuksesi.Suunnittele erään kanssa pieni yllätysmatka. Anna hänelle vain hyvin vähän vihiä siitä, mitä sinulla on mielessäsi. Kaikki sellainen piristää ihmeesti elämää.Haluat karsia kaiken turhan, mutta eräs tuntuu keräävän sitä magneetin lailla puoleensa. Tee siinä sitten elämänmuutosta! Parasta olisi ilmeisesti joukko yhteisiä tavoitteita.Jos astiasta kaiken aikaa ammentaa eikä sitä koskaan täytä, niin jossain vaiheessa uhkaa katastrofi. Anna siis tankkisi täyttyä varsin pian.Sinulle tehdään villi ehdotus, jonka torjut suoralta kädeltä. Onneksi hän palaa hieman viilatun ajatelman kanssa, jolloin sinäkin voit pehmentää kantaasi.