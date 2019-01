Horoskooppi

Horoskooppi 7.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nyt on oivallinen ajankohta tarttua pesuvälineisiin ja puhdistaa oma elämä vuodenvaihteen kuonasta. Käy lähimmäisesi kanssa keskustelua itse kunkin toiveista.Juhlakaudesta jäi hyvä maku. Se on syytä kirjata ylös siltä varalta, että joku rupeaa loppuvuodesta muistamaan vallan muuta. Niin ei tapahtuisi ensimmäistä kertaa.Saat neuvon, jota ensi alkuun ei tee mieli noudattaa. Anna ajan kulua, niin sydämestäsi nousee vahva virtaus, joka vie sinut mukanaan saamasi neuvon suuntaan.Levitä erästä uutista vähitellen laajemmalle ja laajemmalle piirille. Pian huomaat tiedonvälityksen tapahtuvan itsestään. Luontevuus on sinulle nyt paras olotila.Harmillinen väärinkäsitys tulee sotkemaan sinun suunnitelmiasi erään ihmisen suhteen. Älä lannistu, sillä lykkäys onkin tässä tilanteessa parasta.Saat hetken aikaa itsellesi ja mihin sinä sen sitten käytät! Huomaat kiinnostuneena, että sinulla on yllättäviä paineita, jotka vain odottavat purkautumistaan.Asioiden järjesteleminen vaatii yllättävän paljon kärsivällisyyttä. Kuin huomaamatta alat päästä rauhallisen toiminnnan virtaan, vaikket olisi sitä ikinä uskonutkaan.Mieti, mitä viime vuodesta kannattaa kuljettaa mukana pitkälle tähän vuoteen. Listaa plussat ja miinukset ja vertaile leikin varjolla.Kuulet salaisuuden. Mielesi tekee kertoa siitä vain pieni siivu ulos. Se on vaarallinen tie, jolle ei kannata astua. Vedä siis henkeä ja pure hammasta, jos houkutus jatkuu.Eräs läheisesi on viime aikoina kantanut suurempaa taakkaa kuin olisi kohtuullista. Älä sinä siis lisää hänen rasitustaan vaan selvitä, miten voisit keventää sitä.Opettele oikeasti rentoutumaan. Sinun ei tarvitse pitää kaiken aikaa pyöriä pyörimässä. Sellaiseen on muitakin. Ja toisaalta ei pyörien tarvitse edes koko aikaa pyöriä.Järjestelmällisenä ihmisenä sinua ärsyttää erään tapa sotkea kaiken aikaa asioitaan ja ympäristöään. Huomioi pienet muutoksen merkit ja kannusta niihin.