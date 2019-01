Horoskooppi

Horoskooppi 5.- 6.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Miksi elää ilman odotuksia? Elämä tuo toki pettymyksiä, mutta elo koko ajan henkisesti sohvalla istuen ja liikkeelle lähtöä peläten ei sekään saisi houkuttaa.Jos pelaat, niin pelaa avoimin kortein. Taitosi ei ole kieroudessa vaan kyvyssäsi reagoida nopeasti, kun sitä tarvitaan.Työ täyttää pian elämäsi. Nauti viikonlopusta, mutta tee samalla sotasuunnitelmia tuleville viikoille. Sinulla on nyt mahdollisuus onnistua siinä, missä ennen epäonnistuit.Rakkaus raottaa yllättävästi ovea. Älä säikähdä vaan odota rauhassa, mitä sillä on sinulle tarjota. Se tuo mukanaan iloisia yllätyksiä.Onni voi tulla tassutellen luoksesi, mutta sitä sopii myös tavoitella. Ole rauhallisen valppaana, jotta pystyt havaitsemaan sen läsnäolon.Rento asennoituminen kaikessa antaa nyt parhaat tulokset. Anna kaikelle aikaa, sillä moni asia on yllättävän monimutkainen. Silti tulokset ovat hyviä.Sinun ei tarvitse välttämättä sitoutua liian suuriin tehtäviin. Hemmottele itseäsi ja anna ajan tasoittaa ne lommot, joita viime vuosi aiheutti.Viikonloppu tuo eteesi kysymyksiä, joihin ainoa oikea ja paras vastaus on liikkeelle lähteminen. Reippaus on sinulle paras voimavara.Kuulostele, mihin eräs on pyrkimässä. Älä lankea utelun epätasaiselle polulle vaan ole avoin. Sen jälkeen voit tehdä omatkin johtopäätöksesi.Toista askelta et voi ottaa ottamatta ensin ensimmäistä. Iloitse tästä matkanteosta, sillä universumi tukee ponnistuksiasi.Tee järkilaskelmia ajankäytöstäsi. Tehokkuutta ei kannata liioitella, mutta toisaalta silloin kun jotain pitää tehdä, niin se kannattaa tehdä saman tien.Lepää nyt, kun sinulla on siihen tilaisuus. Keskitalven puurtamista varten tarvitset voimia. Levänneenä myös työnteon ilot näyttäytyvät erilaisina.