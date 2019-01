Horoskooppi

Horoskooppi 4.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Älä pelkää alkuvuoden vaikeuksia. Kylmyys voi jähmettää hetkeksi henkistä koneistoasi, mutta pian erään säteily saa kaiken muuttumaan.Älä syyllisty itse siihen samaan, josta syytät toisia. Ilo ja onni ovat nyt sinun omassa päätösvallassasi joten keskity rauhassa omiin asioihisi.Eräs suhtautuu odottamattoman suopeasti sinuun. Siinä ei välttämättä ole mitään epäilyttävää ja outoa, mutta historiaanne tarkastellessa varovaisuus on hyvästä.Älä horju päätöksessäsi tehdä yksi asia kerrallaan. Huomaat menneisyytesi vuoksi sen olevan vaikeaa ja kiusaus keskeyttää työ vilkaistaksesi vain jotain pientä on suuri.Iloon ja onneen on oikeasti monta tietä. Sinä kuljet nyt yhtä pitkin ja hyvä niin. Toiset vaeltavat rauhassa omiaan. Kohtaat yhteisellä matkalla pian uusia ihmisiä.Iloitse elämän tähtipölystä, jota nyt tuntuu satavan päällesi. Viikonloppu tulee vastaan kuin tanssien. Siitä on hyvä lähteä härkäviikoille.Erehtyä voi jokainen, mutta toisen väärinymmärtäminen tahallaan on todella väärin. Vilpitön pyrkimys hyvään olkoon sinunkin johtotähtesi.Sinulla on nyt vientiä sekä työ- että yksityiselämässä. Itse asiassa vuosi ei olisi voinut alkaa paremmin kuin nyt. Opettele vain suuntaamaan tarmoasi.Apuasi tarvitaan useammassakin asiassa. Se vie selvästi sinulta energiaa, mutta yritä jaksaa. Vastalahjaksi tuleva hyvä mieli ja tarmo odottavat kulman takana.Aika parantaa haavoja ja moni entinen ongelmakohta on muuttunut entistä vahvemmaksi. Vältä silti kolhuja parhaan taitosi mukaan, mutta älä enää pelkää niitä.Eteenpäin on mentävä, vaikka tuuli ja tuisku toista sanoisivat. Tuuli kääntyy pian ja pääset nauttimaan iloisesta matkanteosta. Myötätuuli suo paljon hyvää.Entistä voi muistella, mutta siihen ei ole enää paluuta. Elä tässä ja nyt ja iloitse niistä asioista, jotka ovat hiipineet pikku hiljaa elämääsi.