Horoskooppi

Horoskooppi 3.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nyt on hyvä alkaa hoitaa ihmissuhteita samalla tarmolla kuin olet muitakin asioitasi hoidellut. Anna pienten asioiden hoitua itsestään.Jäitä hattuun. Eräs hakee sinusta vikoja, mutta älä rupea siitä tekemään turhan suurta numeroa. Hän ei tajunne, että syitä on myös hänen tahollaan.Kuuntele sisintäsi. Sinulla on nyt energiaa muuhunkin kuin talvisessa säässä lepotuolissa istuskeluun. Ota ajankohdan ilot haltuusi.Asiat sujuvat kuin tanssi. Anna kaikkien kukkien kukkia ja kohtele kaikkia tasapuolisesti. Nyt on sinun onnen aikasi koittamassa.Eräs tahtoo puhua syvällisiä, kun sinun tekee mieli vain hyppiä ja loikkia ja höpöttää. Ota hänen puheensa vastaan ilolla ja riemulla. Ja ennen muuta kuuntele!Muutos tapahtuu yhtäkkiä, vaikka sinä luulit siihen menevän paljon aikaa. Pitämällä kiirettä sinä saat siitä kiinni ja voit jopa vaikutta asioihin.Eräs on sinulle tärkeä, mutta sen varjolla ei saa unohtaa muita. Muuten voi käydä niin, että sinua ei kaivata enää niin monella suunnalla.Lähelläsi on tapahtumassa muutoksia, jotka koskevat myös sinua. Mieti asennettasi, jotta saat sydämeesi vähemmän torjuvan vivahteen.Olet käyttäytynyt erästä kohtaan ikävästi. Tehtyä ei voi enää saada tekemättömäksi. Muista tuo silloin, kun olet eräiden toisten kanssa tekemisissä.Elimistösi ei innostu juoksutahdista. Kuuntele siis sitä ja säästä raataminen myöhempään. Kukaan ei torju talvella lekottelua.Tee työsi rauhassa ja tarmolla. Kiire yrittää tunkea ovenraosta sisään, mutta älä alistu sille. Se on ainoa tapa saada asiat reilaan.Eräs ajattelee sinua niin suurella lämmöllä, että hänen ajatustensa hehku tuntuu välimatkan päästä. Mieti omia ajatuksiasi hänestä.