Horoskooppi

Horoskooppi 2.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Uusi vuosi alkaa vanhojen kujeiden uusinnoilla. Yritä pitää työtaakkasi sen mukaisena, että jaksat kirmata talvihangilla hymy huulilla.Varo äkillisiä muutoksia elämäntavoissasi. Jos pyrit pitkäaikaiseen vaikutukseen, niin etene tasaisen vauhdin taulukon mukaisesti.Nyt ei kannata yrittää venyttää tiettyä asiaa tavanomaisia käytäntöjä pidemmälle. Olet toipunut hyvin loppusyksystä ja sen vuoksi arjen rutiineihin on ilo palata.Saat yhteydenoton ihmiseltä, jonka luulit jo unohtaneen sinut. Olet kenties turhankin varovainen, mutta elämä on opettanut hiljaista etenemistä, koska ihmiset muuttuvat.Uusi innostaa sinua selvästi enemmän kuin suostut myöntämään. Uudenlaiset tilaisuudet ja mahdollisuus tehdä pesäero eräisiin asioihin ja ihmisiin tuntuu hyvältä.Kuuntele erästä kokeneempaa, joka pystyy auttamaan sinua kokonaiskuvan tekemisessä. Tilanteesi ei ole toivoton eikä se ole edes vaikea. Perspektiivin näkeminen on ilo.Antaudu tunteiden vietäväksi. Tee se perinpohjaisesti ja sitten, kun laskun aika tulee, maksa se iloisin mielin. Tällaistakin elämän on oltava.Eräät ovat odottaneet jo pitkään, että soisit heille huomiotasi. Nyt ei ole mitään syytä antaa heidän pettyä vaan antaa toisille kaikkensa.Rakkaus, rikkaus vai terveys? Vai miten niitä voidaan pitää erossa toisistaan? Elämä on kokonaisuus, jossa ei ole suuria saarekkeita.Sinua yritetään kääntää tietynlaisten ratkaisujen suuntaan. Älä suostu mihinkään sellaiseen, joka olisi laiha kompromissi haaveistasi. Nyt on sinun aikasi.Aloitat kokonaan uuden kauden, joka tulee näyttämään sinulle, mistä aineksista sinut on valmistettu. Itsesikin kannalta taitaa olla parasta luottaa kovaan sydänpuuhun.Osoita eräälle, että hän on sinulle tärkeä, vaikka sinulta saatu palaute voi ulkopuolisesta näyttääkin ankaralta. Onneksi suhteenne sisäinen side on niin vahva.