Horoskooppi

Horoskooppi 31.12.2018–1.1.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Olet turhaan pelännyt tunteiden osoittamista. Tee vuodenvaihteesta erilainen lähtemällä mukaan henkilökohtaiseen muutosleikkiin. Et kadu.Yritä kotikonstein ajankulun hitauttamista. Ihmissuhteissa ihminen ei voi olla tehdä monta asiaa samaan aikaan joten keskity ensi alkuun yhteen ihmiseen kerrallaan.Ole varovainen askeleissasi, sillä olet nyt astumassa hyvin liukkaille jäille. Eräs odottaa sinulta niin täydellistä suoritusta, että olet jähmettyä jo kentän laidalle.Uudenvuodenlupaukset houkuttavat sinua, mutta varo menemästä niiden kanssa liiallisuuksiin. Yksi toteutettu lupaus on parempi kuin tusina ilmassa leijuvia.Eräs yrittää hyppiä nenällesi, mutta näytä hänelle hänen paikkansa. Tee se tarmokkaasti, mutta ystävällisesti, mikä taannee sen, ettei sama toistu.Aloita vuotesi tarkasti, sillä hyvin aloitettu vuosi jatkuu myös samanlaisena ainakin jonkin aikaa. Sitä paitsi hyvällä mielellä on niin paljon mukavampi elellä.Lähesty erästä varovasti. Hänen ärsytyskynnyksensä on nyt hyvin lähellä ja sen tilanteen jälkeisistä seurauksista on vaikea kenenkään olla vastuussa.Omistaudu nyt eräälle asialle koko sydämestäsi. Huomaat, että se tuottaa tuloksia, joista et olisi vielä kuukausi sitten uskaltanut haaveillakaan.Mieti, haluatko olla karhu talviunilla vai talviunilta herätetty karhu. Pohdi seurausten vaihtoehtoja ja ennen muuta sitä, miten nyt on viisainta toimia.Varo rakentamasta muuria ympärillesi. Eräät tahtoisivat lähestyä sinua, mutta jo nyt se tuntuu vaikealta. Ja entä sitten, jos eristäydyt toden teolla?Sinulle tarjotaan seikkailuja, mutta niitä ei ole pakko ottaa vastaan. Saat tuollaisesta torjunnasta sulan sisäiseen hattuusi ja tunnet itsesi hetken entistä paremmaksi.Kylvä nyt hyvän kevään siemenet. Tee se sanoin tai teoin. Pääasia on kuitenkin, että olet sydämestäsi mukana kaikessa tuossa touhussa.