Horoskooppi

Horoskooppi 29.12.-30.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Muista tänä viikonloppuna vanha perussääntö: tee toisille niin kuin haluat itsellesi tehtävän. Sen avulla tästä ajankohdasta tulee kaikille ikimuistoinen.Älä vilkuile kaiken aikaa kelloa! Vuosi ei vielä vaihdu eikä sinulla muutenkaan pitäisi olla hoppu minnekään. Joulunjälkeinen aika on hyvä pyhittää itselle.Tärkeiden ja hauskojen keskustelujen täyttämät hetket ovat kultaakin kalliimpia ja todella muistelemisen arvoisia. Huomaatko, miten elävä ihmiskontakti virkistää?Menneeseen ei ole enää paluuta, joten astu rohkeasti tulevaan. Aika on parantanut haavojasi niin, että uskaltaudut pitämään hyvää vauhtia. Ja hyvä niin!Apuasi tarvitaan nyt yllättävän monessa asiassa. Energiasi alkaa olla vähissä joten nyt on pikaloma tarpeen. Mieti, riittääkö kotikontu yksin virkistykseen.Taakse jäävän vuoden ankeat hetket nousevat päällimmäisinä pintaan, vaikka vuodella olisi niin monta ihanaakin hetkeä tarjolla. Ota siis objektiivinen ote elämääsi.Anna asioiden riidellä, mutta pidä ihmiset lähellä ystävinä. Se korostuu, kun käyt erään ihmisen kanssa ulkoisesti repivältäkin tuntuvaa kiistaa.Teit eräälle syksyllä lupauksen. Jos haluat toteuttaa sen vielä tämän vuoden puolella, sinulle tulee todella kiire. Onneksi saat ystäviltä monenlaista apua.Ota selvää sinua koskevista asioista. Olet elänyt huolettomana, missä sinällään ei ole mitään pahaa. Nyt on kuitenkin otettava aloite täysin omiin käsiin.Ihmissuhteittesi ilmalaiva kulkee nyt ilmakuoppaisella taipaleella. Sydämentykytyksiä on hetken aikaa luvassa, mutta meno tasaantuu pian.Sinulla on ideoita ja ajatuksia tulevalle vuodelle, mutta miten rakennat elämän, että ehdit toteuttaa kaiken? Se vaatii suunnittelua, johon kannattaa ryhtyä jo nyt.Sinun tekisi mieli väistyä eräiden röyhkeyden tieltä pois. Ole kuitenkin rohkea ja toimi kuten parhaaksi tiedät ja näet. Siihen voi sisältyä niin paljon!