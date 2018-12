Horoskooppi

Horoskooppi 28.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinnikkyyttäsi koetellaan. Yritä silti pitää mielessä, että koettelemukset ovat kuitenkin vain väliaikaisia. Ja että onni kääntyy pian myönteiseksi.Levottomuus ja vapaudenkaipuu alkavat kalvaa mieltäsi. Tee nopeasti suunnitelma, joka vie sinut kuin heittäen vuodenvaihteen ylitse.Sosiaalinen elämäsi osoittaa suuria vilkastumisen merkkejä. Suosiosi kasvaa jokaisella mittarilla tutkien. Siinäpä sinulle hienoja lähtökohtia tulevaan.Erään antamat hyvät neuvot tuntuvat auttavan ja sinä pääset kehittämään itseäsi hyvien tähtien alla. Huomaat, miten joskus on hyvä odottaa hetki ennen kuin toimii.Maailma ja elämänpiiri ympärilläsi tuntuu pienentyvän. Onneksi kyse on vain tunteesta eikä tosiasiasta, mutta silti se kirpaisee ennen kuin havahdut todellisuuteen.Kova työ tuottaa mahdollisuuden reippaaseen huvitteluun. Ota nyt ilo irti elämästä, kun sinulla on kaikki oikeat ainekset kasassa.Etsitkö parasta vai sopivaa? Mitä haluat ensi vuodelta? Kysymykset ovat isoja ja kysymykset ovat tärkeitä. Sen vuoksi käytä aika huolella niihin vastaamiseen.Vaistosi osaavat nyt johdattaa sinut oikeaan päämäärään. Noudata niitä, vaikka hurjalta tuntuisikin. Et voi pudota kyydistä.Varo tyhjänpuhujia. Huomaa lähelläsi eräs, jolla tuntuisi olevan asiaa sinulle, mutta hän rakentaa nyt vääränlaisia pilvilinnoja.Pääset pitkästä aikaa itse rakentamaan omia suunnitelmiasi. Kyse on uudesta taktiikasta, josta on mukava nauttia täysin siemauksin.Mitä sinä toivot ystävyydeltäsi erään kanssa? Vastavuoroisuusperiaate on hyvä, mutta ilmeisen mahdoton teidän tilanteessanne. Etsikää ratkaisua, niin se löytyy.Olet enemmän oma itsesi kuin aikoihin. Terveytesi tuottaa sinulle jatkuvaa iloa, mikä näkyy kaikissa muissakin suorituksissasi.