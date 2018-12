Horoskooppi

Horoskooppi 27.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Olet mielestäsi tämän joulukauden aikana toiminut aivan riittävän pyyteettömästi. Nyt olisi toisten vuoro. Asennetta kannattanee hieman viilata, vaikka oikeassa olisitkin.Nyt on hyvä hetki puhdistaa ilmaa, kun vanha vuosi vetelee viimeisiään. Elämäsi erään kanssa ei ole ollut helppoa, mutta toisaalta se on ollut antoisaa. Muista se.Anna isojen asioiden olla ja hoida ensin pikkuasiat kuntoon. Järjestys voi olla väärä, mutta toisaalta se toimii sinun tapauksessasi paremmin.Olet nyt joulun jälkeen yhtä kokemusta rikkaampi. Se siivittää sinun matkaasi kohti uutta vuotta paremmin kuin ikinä olisit voinut kuvitellakaan.Nyt on hyvä hetki suunnitella matkaa erään kanssa. Viime aikoina teidän kemianne ovat toimineet hyvin yhdessä, joten mikään ei oikeasti voi mennä pieleen.Opit tuntemaan ihmisen, joka saa sinut muuttamaan perinpohjaisesti toimintatapojasi. Vaikka kulkisitte yhdessä vain vähän aikaa, niin elämäsi on nyt paremmin kuin ennen.Totuus ei ole aina ruma tai ikävä vaan se voi myös olla lempeä ja kaunis, vaikka sellaisia harvemmin tässä yhteydessä esiin nostetaan. Muista tämä jatkossa.Olet itse tehnyt ratkaisusi elämäsi suhteen. On sitten kiittämistä tai moittimista, niin voit kääntyä peilikuvasi puoleen.Nyt kun elämä sujuu, siitä kannattaa nauttia kaksin verroin sekä ottaa kaikki mahdollinen positiivinen irti. Tunnethan hyvin sanonnan ”elät vain kahdesti”.Yritä päästä irti pitkävihaisuudesta, joka on toisinaan nostamassa päätään. Anna unohduksen tomun laskeutua vihanpidon ylle, niin pääset nousemaan uudelle tasolle.Arvostuksen ostaminen muuten kuin käyttäytymällä asianmukaisesti ei toimi sinunkaan mielestäsi. Miksi siis haaveilisit muusta? Kohtele toisia kuten toivoisit…Vuosi on ollut rasittava, mutta päästäksesi eteenpäin, sinun kannattaisi kenties etsiä sieltä joitakin valopilkkuja. Ja niitä tuntuu siellä kyllä olevan.