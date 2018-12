Horoskooppi

Horoskooppi 22.-26.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Eräs on tonttuillut asiansa aika tavalla umpihankeen. Sinun ei nyt auta kuin pysäyttää oma matkantekosi ja auttaa hänet taas urapolulle.Tuotat monelle kovasti paljon iloa asenteellasi, joka on aivan upea. Älä patoa tunteitasi, joiden aitouden vuoksi sinusta pidetään niin paljon.Jos jokin asia on jäänyt hoitamatta viime viikkoina, niin kukaan ei huutele siitä perääsi. Sen sijaan voit valmistautua tekemään sen heti vuoden alussa.Vieraanvaraisuus on aliarvostettu hyve tänä yksilöllisen sosiaalisuuden aikana. Kulje sinä vastavirtaan ja järjestä kekkereitä parhaan taitosi mukaan.Energiasi on ollut kauan kahleissa. Talvisäässä kajahtelevat nyt uudet sävelet, joiden puhtaus ja kauneus ei jätä tulkinnoille varaa. Olet pääsemässä hyvään vauhtiin.Viime hetken joulupaniikki yrittää työntää luista koipeaan ovestasi sisään. Tiedät hyvin, mitä tehdä. Rauha ja lepo valtaavat pian maailman.Joulunajan lempeys ja pehmeys ärsyttää eräitä, mutta anna sinä heidän olla omassa rauhassaan. Sinun perinteinen linjasi vie voiton vielä hyvin pitkän aikaa.Joulun tienoo on sinulle elävien keskustelujen ja vilkkaan mielipiteenvaihdon aikaa. Ota siitä kaikki irti, niin saat nauttia paljosta.Ystävälläsi on erilaiset toiveet joulun suhteen kuin sinulla. Silti joulun rakastaminen yhdistää teitä, joten joulusopu antaa sijaa paljolle.Astu joulun asuun ja aikaan. Tallustaessasi kohti iloa ja kasvavaa valoa, sinä saat kokea paljon hyvää ja kaunista. Älä huolta, äläkä murhetta muista.Vastuullesi on sysätty iso tehtävä, josta olisi hyvä selviytyä ennen joulua. Ei siis kuin joululaulut soimaan ja tonttupuvun hihat rullalle, niin se onnistuu.Pieni yhteisö ja läheistesi lämpö auttavat tekemään tästä joulun ajasta kaiken vaivannäön arvoisen. Ja koti kiittää joulun jälkeen kauan aikaa.